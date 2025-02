भारतीयों के निर्वासन पर विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद में दिया बयान; बोले- ये कोई नया मुद्दा नहीं… पहले भी यह हुआ है

EAM Dr S Jaishankar on Deportation of Indian citizens from the US: अमेरिका में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों के निर्वासन के मुद्दे पर देश की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा की मांग की। जिसके बाद जोरदार हंगामा हुआ और दोनों सदनों की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर बयान दिया।