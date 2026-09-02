  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. पूर्व IPS राजेश पांडेय का राममंदिर CEO बनना लगभग तय, शरद शर्मा बनाए जा सकते हैं प्रवक्ता

पूर्व IPS राजेश पांडेय का राममंदिर CEO बनना लगभग तय, शरद शर्मा बनाए जा सकते हैं प्रवक्ता

Former IPS officer Rajesh Pandey is almost certain to become the CEO of the Ram Mandir ; Sharad Sharma may be appointed as the spokesperson

By santosh singh 
Updated Date

अयोध्या। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यूपी के चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे पूर्व IPS अधिकारी राजेश पांडेय को राम मंदिर का पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) बनाया जा सकता है।

पढ़ें :- पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बड़ा आरोप,बोले- पार्टी के लोगों ने मुझे चुनाव हराया, बीजेपी में मुझे दरकिनार करने की हो रही है कोशिश

लिया जा सकता है अंतिम फैसला 

सूत्रों के मुताबिक उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। मंगलवार शाम राजेश पांडेय के अयोध्या पहुंचने की भी जानकारी सामने आई है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज होने वाली बैठक में उनके नाम पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

ट्रस्ट की यह तीसरी बैठक

चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट की यह तीसरी बैठक है, जिसमें मंदिर के प्रशासन और व्यवस्थाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

पढ़ें :- Video-तमिलनाडु की सीएम थलपति विजय से मिली सांसद सायोनी घोष, तारीफ में पढ़े कसीदे

80 से ज्यादा एनकाउंटर का रिकॉर्ड

प्रयागराज निवासी राजेश पांडेय को पुलिस सेवा का लंबा अनुभव है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कोसोवो पीसकीपिंग मिशन में भी काम किया है। सेवा के दौरान उनका नाम 80 से ज्यादा एनकाउंटर से जुड़ा रहा, जिनमें कुख्यात गैंगस्टर श्रीप्रकाश शुक्ला से जुड़े ऑपरेशन भी शामिल हैं।

व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपे जाने की चर्चा

राजेश पांडेय उत्तर प्रदेश पुलिस की दो महत्वपूर्ण इकाइयों स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) के संस्थापक सदस्यों में भी रहे हैं। उनके प्रशासनिक और सुरक्षा अनुभव को देखते हुए उन्हें मंदिर की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपे जाने की चर्चा है।

शरद शर्मा को मिल सकती है ट्रस्ट के प्रवक्ता की जिम्मेदारी

पढ़ें :- योगी सरकार ने साढ़े तीन लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के सैलरी में सात हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की

बैठक में ट्रस्ट के संचार और मीडिया से जुड़े ढांचे में भी बदलाव हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व मीडिया प्रभारी शरद शर्मा को ट्रस्ट का प्रवक्ता बनाए जाने की संभावना है। इसके अलावा ट्रस्ट में खाली पड़े तीन पदों को भरने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। इनमें अयोध्या राजपरिवार से जुड़े यतींद्र मिश्रा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि, ट्रस्ट के स्थायी महासचिव की घोषणा आज होने की संभावना कम बताई जा रही है।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पूर्व IPS राजेश पांडेय का राममंदिर CEO बनना लगभग तय, शरद शर्मा बनाए जा सकते हैं प्रवक्ता

पूर्व IPS राजेश पांडेय का राममंदिर CEO बनना लगभग तय, शरद शर्मा...

पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बड़ा आरोप,बोले- पार्टी के लोगों ने मुझे चुनाव हराया, बीजेपी में मुझे दरकिनार करने की हो रही है कोशिश

पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बड़ा आरोप,बोले- पार्टी के लोगों ने...

योगी सरकार ने साढ़े तीन लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के सैलरी में सात हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की

योगी सरकार ने साढ़े तीन लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के सैलरी में सात...

योगी सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह स्वाइन फ्लू की चपेट में आए, जांच रिपोर्ट H1N1 पॉजिटिव आई

योगी सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह स्वाइन फ्लू की चपेट में...

राम मंदिर ट्रस्ट का इन तीनों में से कौन बनेगा CEO? ट्रस्ट आज नाम पर लगाएगा अपनी मुहर

राम मंदिर ट्रस्ट का इन तीनों में से कौन बनेगा CEO? ट्रस्ट...

Viral Video-बारिश ने खोली सड़कों की पोल, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने गहरे गड्ढे में बाइक समेत गिरा युवक

Viral Video-बारिश ने खोली सड़कों की पोल, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने गहरे...