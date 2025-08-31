  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. जमीन के घोटाले में पूर्व मंत्री को पत्नी सहित सात साल की सजा, कोर्ट ने लगाया दो लाख से अधिक का जुर्माना

जमीन के घोटाले में पूर्व मंत्री को पत्नी सहित सात साल की सजा, कोर्ट ने लगाया दो लाख से अधिक का जुर्माना

जमीन की खरीद बिक्री में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करने के 15 वर्ष पुराने मामले में झारखण्ड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर दोष सिद्ध हो गया है। शनिवार को उनको सात साल की सजा और 2.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व मंत्री की पत्नी मेनन एक्का को भी सात साल की सजा और 2.60 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं अन्य दोषियों को भी पांच साल की सजा सीबीआई कोर्ट ने सुनाई है।

By Satish Singh 
Updated Date

रांची। जमीन की खरीद बिक्री में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करने के 15 वर्ष पुराने मामले में झारखण्ड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर दोष सिद्ध हो गया है। शनिवार को उनको सात साल की सजा और 2.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व मंत्री की पत्नी मेनन एक्का को भी सात साल की सजा और 2.60 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं अन्य दोषियों को भी पांच साल की सजा सीबीआई कोर्ट ने सुनाई है।
बता दे कि अजय दयाल- सीबीआई की विशेष अदालत ने सीएनटी एक्ट उल्लंघन के 15 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, पत्नी मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात, राज किशोर सिंह, फिरोज अख्तर, ब्रजेश मिश्रा, अनिल कुमार, मणिलाल महतो, परशुराम केरकेट्टा और ब्रजेश्वर महतो को दोषी करार दिया गया है। एनोस एक्का पर झारखंड में मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने और फर्जी पते पर आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री करने का गंभीर आरोप है।

पढ़ें :- सीएनटी एक्ट उल्लंघन के मामले में पूर्व मंत्री सहित दस पर दोष सिद्ध, शनिवार को कोर्ट सुनाई गी सजा

प्रशासनिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर जमीन की खरीदारी की गयी थी। पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का के नाम से रांची के हिनू में 22 कट्ठा, ओरमांझी में 12 एकड़, नेवरी में 4 एकड़ और चुटिया के सिरम टोली मौजा में 9 डिसमिल जमीन की खरीदारी की गयी थी। इन सभी जमीनों की खरीदारी मार्च 2006 से मई 2008 के बीच की गयी थी। वही एक आरोपी गोवर्धन बैठा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। रांची के तत्कालीन एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात, राज किशोर सिंह, फिरोज अख्तर और ब्रजेश मिश्रा को पांच- पांच साल की सजा सुनाई गई है। वहीं अनिल कुमार, मणिलाल महतो, परशुराम केरकेट्टा और ब्रजेश्वर महतो को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

इंडिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ​एमएलसी पद के लिए नामित, कई दिग्गज क्रिकेटर कप्तानी में खेले

इंडिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ​एमएलसी पद के लिए नामित, कई...

अवैध खनन में घिरे BSP विधायक उमाशंकर सिंह, अफसरों की मिलीभगत से सरकारी राजस्व को लगाया 60 करोड़ का चूना, CAG की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

अवैध खनन में घिरे BSP विधायक उमाशंकर सिंह, अफसरों की मिलीभगत से...

जानकीपुरम विस्तार के चार चौराहों को बीजेपी एमएलसी पवन सिंह चौहान ने सौंदर्यीकरण कराने के लिया गोद, लखनऊ जन विकास महासभा ने किया सम्मानित

जानकीपुरम विस्तार के चार चौराहों को बीजेपी एमएलसी पवन सिंह चौहान ने...

जमीन के घोटाले में पूर्व मंत्री को पत्नी सहित सात साल की सजा, कोर्ट ने लगाया दो लाख से अधिक का जुर्माना

जमीन के घोटाले में पूर्व मंत्री को पत्नी सहित सात साल की...

केंद्र व राज्य सरकार सभी घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कर रही है कार्य: सीएम योगी

केंद्र व राज्य सरकार सभी घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए पूरी...

सपा सांसद अफजाल अंसारी ने मोहन भागवत की तारीफ, बोले- RSS से बड़ा नहीं है दुनिया में कोई संगठन

सपा सांसद अफजाल अंसारी ने मोहन भागवत की तारीफ, बोले- RSS से...