पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने सुनी क्षेत्रवासियों की समस्याएँ, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने मंगलवार को अपने नौतनवा कैंप कार्यालय पर क्षेत्र से पहुँचे सम्मानित नागरिकों से मुलाकात की। उन्होंने सभी का कुशल-क्षेम जाना और उनके द्वारा रखी गई जनसमस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
पूर्व विधायक ने कहा कि क्षेत्र की प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए वे सदैव तत्पर हैं और जनता की सुविधा सर्वोपरि है।
कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रमुख प्रहलाद प्रसाद, ज्वाला प्रसाद शुक्ल, फैज खान, राहुल त्रिपाठी, तैयब खान, आदर्श पाण्डेय, गोलू पाठक, ओमप्रकाश साहनी, विवेक शुक्ला, सोनू पाण्डेय, संतोष रौनियार सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।