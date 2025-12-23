  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने सुनी क्षेत्रवासियों की समस्याएँ, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने सुनी क्षेत्रवासियों की समस्याएँ, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने सुनी क्षेत्रवासियों की समस्याएँ, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने मंगलवार को अपने नौतनवा कैंप कार्यालय पर क्षेत्र से पहुँचे सम्मानित नागरिकों से मुलाकात की। उन्होंने सभी का कुशल-क्षेम जाना और उनके द्वारा रखी गई जनसमस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

पढ़ें :- सोनवल में क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आगाज़, पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने किया उद्घाटन

पूर्व विधायक ने कहा कि क्षेत्र की प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए वे सदैव तत्पर हैं और जनता की सुविधा सर्वोपरि है।

कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रमुख प्रहलाद प्रसाद, ज्वाला प्रसाद शुक्ल, फैज खान, राहुल त्रिपाठी, तैयब खान, आदर्श पाण्डेय, गोलू पाठक, ओमप्रकाश साहनी, विवेक शुक्ला, सोनू पाण्डेय, संतोष रौनियार सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नमो भारत में अश्लील कृत्य करने वाले जोड़े पर कसा शिकंजा, वीडियो वायरल करने वाला ऑपरेटर नौकरी से बर्खास्त

नमो भारत में अश्लील कृत्य करने वाले जोड़े पर कसा शिकंजा, वीडियो...

कोडीन सिरप का अपराधी देश में हो या विदेश में उसे सजा जरूर मिलेगी,  2016 में होलसेल लाइसेंस सपा सरकार ने बांटे थे : केशव प्रसाद मौर्य

कोडीन सिरप का अपराधी देश में हो या विदेश में उसे सजा...

सोनवल में क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आगाज़, पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने किया उद्घाटन

सोनवल में क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आगाज़, पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी...

पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने सुनी क्षेत्रवासियों की समस्याएँ, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने सुनी क्षेत्रवासियों की समस्याएँ, अधिकारियों को...

UP School Closed : सर्दी के चलते 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान, 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे सभी विद्यालय

UP School Closed : सर्दी के चलते 8वीं तक के स्कूलों में...

यूपी के हर जिले में होगी साइबर थाने की स्थापना : मंत्री सुरेश खन्ना

यूपी के हर जिले में होगी साइबर थाने की स्थापना : मंत्री...