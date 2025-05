जेल में बंद पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का हुआ रेप! मेडिकल रिपोर्ट वायरल

Pakistani Imran Khan Rape: पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद भारत और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। इस बीच पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Former Pakistani Prime Minister Imran Khan) का रेप हुआ है। इससे जुड़ी एक मेडिकल रिपोर्ट भी वायरल हो रही है। आइये इसकी सच्चाई जानते हैं।

जेल में इमरान खान का यौन शोषण

सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट्स पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन (Pakistani News Website Dawn) की एक खबर को शेयर कर रहे हैं। इस खबर में यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना (Pakistani Army) के मेजर ने इमरान खान (Imran Khan) के साथ जेल में उनका यौन शोषण (Sexual Abuse) किया है। इससे जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट की फोटो भी वायरल हो रही है।

Imran Khan has been raped imprisoned by Pakistani army Major!

Sexual violence against men is quite common in prisoners of Pakistan ! They do it to strip the person of their pride and dignity pic.twitter.com/dJ0soW0CEr

