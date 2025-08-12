पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइलक रुबिन ने मुनीर के भारत पर धमकी भरे बयानों को लेकर कहा, पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करो

नई दिल्ली। भारत को धमकी देने को लेकर के पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। माइकल रुबिन ने कहा कि मुनीर अमेरिका की धरती से धमकी भरी टिप्पणियां कर रहे हैं जो एक दुष्ट देश की तरह व्यवहार करने जैसा है। मुनीर ने कहा था कि अगर पाकिस्तान खत्म हो गया तो वो आधी दुनिया को नष्ट कर देगा। रुबिन की टिप्पणी मुनीर के भारत के धमकी देने के बाद सामने आई है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने फ्लोरिडा के टैम्पा में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा था कि अगर पाकिस्तान खत्म हो गया तो वो आधी दुनिया को अपने साथ नष्ट कर देगा। उन्होंने एएनआई को बताया कि पाकिस्तान का व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है और उन्होंने सेना प्रमुख की बयानबाजी की तुलना आईएसआईएस और ओसामा बिन लादेन द्वारा पहले दिए गए बयानों से की।

माइकल रुबिन ने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करो। रुबिन ने तत्काल कूटनीतिक एक्शन की मांग करते हुए कहा कि पाकिस्तान का एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी का दर्जा छिनना चाहिए और उसे आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जनरल मुनीर को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाना चाहिए और उनके अमेरिकी वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मुनीर को तुरंत अमेरिका से बाहर निकाल देना चाहिए। अमेरिका को रुबिन ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाए ​जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा बनी रहें। माइकल रुबिन ने​ पूरी दुनिया के लिये पाकिस्तान को खतरा ​बताया।