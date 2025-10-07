पूर्व सपा सांसद डॉ एसटी हसन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का किया समर्थन, एक अखण्ड भारत दोबारा बनाया जाए जैसा औरंगजेब ने बनाया था

मुरादाबाद:- मध्य प्रदेश के सतना में एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मोहन भागवत ने अखंड भारत की बात कही थी. अखंड भारत वाले बयान पर मुरादाबाद से सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने समर्थन करते हुए कहां की एक अखंड भारत जरूर बनाया जाये जैसा ओरंगजेब ने बनाया था. साथ ही बिहार चुनाव पर कहां की बिहार में विपक्ष एक चरण में चुनाव चाहता था. जब दूसरे प्रदेशो में एक चरण में चुनाव हो सकता हैं तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता.

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मोहन भागवत और भी संघ के पदाधिकारी समय समय पर अखंड भारत की बात करते रहे हैं. हाल ही में मध्य प्रदेश के सतना में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मोहन भागवत ने फिर से अखंड भारत बनाने की बात कही साथ पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहां की हमारे घर का एक कमरा किसी ने हटा दिया हैं उसको वापस लेना हैं वह घर और यह घर अलग नहीं हैं. पूरा भारत एक घर हैं. हमें वह वापस लेना हैं ऐसे में हमें अखंड भारत को याद रखना हैं.

सपा के पूर्व सांसद डॉ एसटी हसन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का किया समर्थन:-

मुरादाबाद से सपा के पूर्व सांसद डॉ एसटी हसन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का समर्थन किया है. जिसमे उनके द्वारा पाकिस्तान को अखण्ड भारत का हिस्सा बताते हुए वापस लेने की बात कही है. डॉ एसटी हसन ने अखण्ड भारत बनाने की बात का समर्थन तो किया है लेकिन उन्हें अब फिर औरंगजेब की याद आ गई और उन्होंने औरंगजेब जैसे अखण्ड भारत बनाने की बात कही.

बिहार में एक चरण में चुनाव चाहता था विपक्ष :-

बिहार चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर सपा के पूर्व सांसद डॉ एसटी हसन ने कहां की विपक्ष तो एक चरण में चुनाव चाहता था. जब दूसरे प्रदेशों में हो सकता है तो बिहार में क्यों नही हो सकता हैं. ये चुनाव इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा इम्तेहान है. अगर ये चुनाव निष्पक्ष नही हुआ तो हमारे लोकतंत्र और सवालिया निशान लगने जा रहा है. पूरी दुनिया मे हमारे लोकतंत्र की बेज्जती हो जाएगी, चुनाव आयोग प्रशासन के दबाव में न आकर निष्पक्ष चुनाव कराए. हमे उम्मीद नही है चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव करायेगा, अगर इनकी नियत साफ होती तो न तो बिना वजह वोट काटे जाते और न ही बढ़ाये जाते. हम तो चाहते है ई वोटिंग शुरू हो वोटर घर बैठा वोट डाल सके.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद