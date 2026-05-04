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UP IAS Transfer : योगी सरकार ने 38 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला, आठ जिलों के डीएम बदले, जानें किसको कहां मिली तैनाती?

योगी सरकार (Yogi Government) ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों का एक बड़ा तबादला आदेश जारी किया है। इस फेरबदल के अंतर्गत देवरिया, जौनपुर, मऊ, महाराजगंज, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, संभल और प्रतापगढ़ जैसे महत्वपूर्ण जनपदों में नए जिलाधिकारियों की तैनाती की गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। योगी सरकार (Yogi Government) ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों का एक बड़ा तबादला आदेश जारी किया है। इस फेरबदल के अंतर्गत देवरिया, जौनपुर, मऊ, महाराजगंज, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, संभल और प्रतापगढ़ जैसे महत्वपूर्ण जनपदों में नए जिलाधिकारियों की तैनाती की गई है।

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इन जिलों को मिले नए जिलाधिकारी

सरकार के तरफ से जारी सूची के अनुसार, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव मधुसूदन हुल्गी को देवरिया का नया डीएम बनाया गया है। वहीं, सैमुअल पाल एन को जौनपुर, आनंद वर्धन को मऊ और गौरव सिंह सोगरवाल को महराजगंज की कमान सौंपी गई है। संतोष कुमार शर्मा अब फिरोजाबाद के डीएम होंगे, जबकि राजेंद्र पेंसिया को मुरादाबाद और अंकित खंडेलवाल को संभल का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। अभिषेक पांडेय को प्रतापगढ़ जिले की जिम्मेदारी दी गई है।

रिंकू सिंह राही की नई तैनाती

इस तबादला सूची में सबसे चर्चित नाम रिंकू सिंह राही का है। तकनीकी इस्तीफा वापस लिए जाने के बाद, उन्हें जालौन का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इससे पहले वह राजस्व परिषद से संबद्ध थे।

जिलों के कप्तानों के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में भी फेरबदल किया गया है। मुरादाबाद के निवर्तमान डीएम अनुज सिंह और देवरिया की निवर्तमान डीएम दिव्या मित्तल को शासन में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही लखनऊ और गोरखपुर सहित कई शहरों के नगर आयुक्त और विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष भी बदले गए हैं। सी इंदुमती को निदेशक महिला कल्याण तथा वंदना वर्मा को विशेष सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास के पद पर भेजा गया है।

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