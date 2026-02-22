ओडिशा के प्राइवेट स्कूल में चार टीचर्स और चपरासी दो साल तक करते रहे बच्ची से रेप, सभी आरोपी गिरफ्तार

Kendrapara Rape Case : ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक 12 साल छात्रा से कथित तौर पर रेप करने के आरोप में शनिवार (21 फरवरी, 2026) को एक प्राइवेट स्कूल के चार टीचर्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि चार टीचर्स और चपरासी पिछले दो सालों में कई बार 12 साल की बच्ची का यौन शोषण कर रहे थे। इस मामले में एक महिला टीचर को भी उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी के अनुसार, यह मामला राजकनिका पुलिस की सीमा में मौजूद 24 साल पुराने प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल का है, जहां पर करीब 600 स्टूडेंट और 20 टीचर हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब पीड़िता की मां, जो अभी क्लास VII में पढ़ती है, उसने शनिवार को FIR दर्ज कराई। पांचों पर नाबालिग से गैंगरेप, भारतीय न्याय संहिता के तहत क्रिमिनल धमकी और POCSO एक्ट के नियमों के तहत केस दर्ज किया गया है। महिला टीचर पर उकसाने और जानकारी छिपाने का भी केस दर्ज किया गया है।

एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि ये गिरफ्तारियां तब हुईं जब क्लास 7 की स्टूडेंट के पिता और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ने राजकनिका पुलिस स्टेशन में अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराईं, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी टीचरों ने नाबालिग के साथ रेप किया। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी की सदस्य स्वागतिका पात्रा ने कहा, “18 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई गई थी। 48 घंटे की जांच के बाद, हमने कानूनी कार्रवाई के लिए मामला पुलिस को भेज दिया।”

आरोपियों की पहचान चंदन कुमार प्रुस्ती (37), बिस्वा रंजन साहू (31), रश्मिकांता बिस्वाल (47) और मिनती बाई (34) के तौर पर हुई है, ये सभी टीचर हैं और रश्मि रंजन राणा (32) स्कूल का चपरासी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि तीन टीचर और चपरासी ने पिछले दो सालों से स्कूल कैंपस में कई बार पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया, जब आस-पास कोई नहीं था। कहा जाता है कि उन्होंने उसे मुंह खोलने से रोकने के लिए धमकाया भी।

शिकायत के अनुसार, इस साल 14 जनवरी को पीड़िता ने स्कूल जाने से मना कर दिया था। जब उसकी माँ ने उससे बार-बार कारण पूछा, तो उसने बताया कि पिछले दो सालों में उसके साथ कई बार यौन उत्पीड़न हुआ है। राजकनिका पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज संजय मलिक ने कहा, “दोनों शिकायतों के आधार पर, कानूनी नियमों के मुताबिक लड़की का बयान दर्ज किया गया। आरोपी लोगों और पीड़िता का मेडिकल टेस्ट हुआ है। शुरुआती जांच के आधार पर आरोपी टीचरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच चल रही है।”