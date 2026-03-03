  1. हिन्दी समाचार
  3. BJP Rajya Sabha Candidate List : भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, नितिन नबीन का नाम भी शामिल

BJP Rajya Sabha Candidate List : भजापा ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन समेत कुल 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। जिसमें शिवेश कुमार, तेराश गोवाला, जोगेन मोहन, लक्ष्मी वर्मा, संजय भाटिया, मनमोहन सामल, सुजीत कुमार और राहुल सिन्हा का नाम भी शामिल है।

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, भारत के चुनाव आयोग ने हाल में 10 राज्यों की 37 सीटों को भरने के लिए काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स (राज्य सभा) के हर दो साल में होने वाले चुनावों की घोषणा की है। जिसमें  महाराष्ट्र की 7 सीट, तमिलनाडु की 6 सीटें, पश्चिम बंगाल की 5 सीटें, बिहार की 5 सीटें, ओडिशा की 4 सीटें, असम की 3 सीटें, छत्तीसगढ़ की 2 सीटें, हरियाणा की 2 सीटें,
तेलंगाना की 2 सीटें और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट शामिल हैं। चुनाव की तारीख 16 मार्च 2026 को तय की गयी है और  वोटों की गिनती भी वोटिंग वाले दिन ही होगी।

राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट

बिहार – नितिन नबीन, शिवेश कुमार

असम – तेराश गोवाला, जोगेन मोहन

छत्तीसगढ़ – लक्ष्मी वर्मा

हरियाणा – संजय भाटिया

ओडिशा – मनमोहन सामल, सुजीत कुमार

पश्चिम बंगाल – राहुल सिन्हा

