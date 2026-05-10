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सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने TVK चीफ और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ को यूं दी बधाई

ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक (Sand artist Sudarsan Pattnaik) ने तमिलनाडु के मनोनीत मुख्यमंत्री विजय के शपथग्रहण से पहले ओडिशा के पुरी बीच पर विशेष सैंड आर्ट बनाकर उन्हें बधाई दी है। बता दें कि तमिलगा वेत्री कगज़म (TVK) प्रमुख विजय के सम्मान में बनाई गई इस कलाकृति को लेकर पुरी बीच पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिली है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक (Sand artist Sudarsan Pattnaik) ने तमिलनाडु के मनोनीत मुख्यमंत्री विजय के शपथग्रहण से पहले ओडिशा के पुरी बीच पर विशेष सैंड आर्ट बनाकर उन्हें बधाई दी है। बता दें कि तमिलगा वेत्री कगज़म (TVK) प्रमुख विजय के सम्मान में बनाई गई इस कलाकृति को लेकर पुरी बीच पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिली है।

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चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। विजय के मुख्यमंत्री बनने को तमिलनाडु की राजनीति में नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है।

पढ़ें :- तमिलनाडु में विजय सरकार की राह साफ, वीसीके के समर्थन से बहुमत पार

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