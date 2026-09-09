Fruits for Glowing Skin : चेहरे पर चाहिए नेचुरल ग्लो ? ये 6 फलों को तुरंत आपकी डाइट में करें शामिल

Fruits for Glowing Skin: चेहरे पर नेचुरल ग्लो हर कोई चाहता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। हमारी डाइट का असर भी त्वचा की सेहत पर पड़ता है। खासकर फल शरीर को कई जरूरी विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। विटामिन C (Vitamin C) की बात करें तो यह शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है।

अगर आप अपनी रोज की डाइट में अलग-अलग रंग और तरह के फल शामिल करते हैं, तो शरीर को कई तरह के पोषक तत्व मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौनसे फल हैं जिन्हें आप अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।

संतरा

संतरा विटामिन C (Vitamin C) का अच्छा सोर्स है। सिट्रस फलों में विटामिन C अच्छी मात्रा में पाया जाता है. यह पोषक तत्व कोलेजन बनाने में शरीर की मदद करता है। आप संतरे को नाश्ते या दिन में किसी स्नैक के तौर पर खा सकते हैं।

कीवी

कीवी भी विटामिन C (Vitamin C) से भरपूर फलों में शामिल है। एक मीडियम कीवी में लगभग 64 mg विटामिन C पाया जाता है। अगर आप रोज एक ही फल खाकर बोर हो जाते हैं, तो कभी-कभी संतरे की जगह कीवी को डाइट में शामिल कर सकते हैं।

स्ट्रॉबेरी

स्ट्रॉबेरी स्वाद में अच्छी होने के साथ विटामिन C (Vitamin C) भी देती है। आधा कप कटी हुई स्ट्रॉबेरी में लगभग 49 mg विटामिन C (Vitamin C) हो सकता है। इसे ऐसे ही खाएं या दही के साथ मिलाकर एक आसान स्नैक बना सकते हैं।

पपीता

पपीता सिर्फ पाचन के लिए ही नहीं, बल्कि कई पोषक तत्वों का स्रोत भी है। इसमें विटामिन C (Vitamin C) के साथ कैरोटेनॉयड जैसे पौधों से मिलने वाले कंपाउंड पाए जाते हैं। पपीते को विटामिन C (Vitamin C) और एंटीऑक्सीडेंट से जुड़े खाद्य पदार्थों में शामिल किया गया है। पका हुआ पपीता सुबह या शाम के समय आसानी से खाया जा सकता है।

अमरूद

अमरूद को भी डाइट में शामिल करना अच्छा विकल्प हो सकता है। यह विटामिन C देने वाले फलों में शामिल है। फल और सब्जियां विटामिन C (Vitamin C) के प्रमुख खाद्य स्रोत माने जाते हैं। इसे काटकर सीधे खाएं या हल्का चाट मसाला डालकर स्नैक की तरह ले सकते हैं।

तरबूज

तरबूज में पानी की मात्रा काफी होती है और यह गर्म मौसम में एक आसान फल विकल्प है। इसे दूसरी किस्म के फलों के साथ बदल-बदलकर डाइट में शामिल किया जा सकता है।