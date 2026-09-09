  1. हिन्दी समाचार
  2. अन्य खबरें
  3. Fruits for Glowing Skin : चेहरे पर चाहिए नेचुरल ग्लो ? ये 6 फलों को तुरंत आपकी डाइट में करें शामिल

Fruits for Glowing Skin : चेहरे पर चाहिए नेचुरल ग्लो ? ये 6 फलों को तुरंत आपकी डाइट में करें शामिल

Fruits for Glowing Skin: चेहरे पर नेचुरल ग्लो हर कोई चाहता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। हमारी डाइट का असर भी त्वचा की सेहत पर पड़ता है। खासकर फल शरीर को कई जरूरी विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट देते हैं।

By santosh singh 
Updated Date

Fruits for Glowing Skin: चेहरे पर नेचुरल ग्लो हर कोई चाहता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। हमारी डाइट का असर भी त्वचा की सेहत पर पड़ता है। खासकर फल शरीर को कई जरूरी विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। विटामिन C (Vitamin C) की बात करें तो यह शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है।

पढ़ें :- अशोक सिद्धार्थ राजनीति से लें संन्यास, तभी आकाश आनंद की वापसी पर हो सकता है विचार : मायावती

अगर आप अपनी रोज की डाइट में अलग-अलग रंग और तरह के फल शामिल करते हैं, तो शरीर को कई तरह के पोषक तत्व मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौनसे फल हैं जिन्हें आप अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।

 संतरा

संतरा विटामिन C (Vitamin C) का अच्छा सोर्स है। सिट्रस फलों में विटामिन C अच्छी मात्रा में पाया जाता है. यह पोषक तत्व कोलेजन बनाने में शरीर की मदद करता है। आप संतरे को नाश्ते या दिन में किसी स्नैक के तौर पर खा सकते हैं।

कीवी

पढ़ें :- ACP रोकते रहे, लेकिन इंस्पेक्टर की लाठी चलती रही! आगरा में यूजीसी नियमों के विरोध प्रदर्शन पर बवाल..

कीवी भी विटामिन C (Vitamin C) से भरपूर फलों में शामिल है। एक मीडियम कीवी में लगभग 64 mg विटामिन C पाया जाता है। अगर आप रोज एक ही फल खाकर बोर हो जाते हैं, तो कभी-कभी संतरे की जगह कीवी को डाइट में शामिल कर सकते हैं।

स्ट्रॉबेरी

स्ट्रॉबेरी स्वाद में अच्छी होने के साथ विटामिन C (Vitamin C) भी देती है। आधा कप कटी हुई स्ट्रॉबेरी में लगभग 49 mg विटामिन C (Vitamin C) हो सकता है। इसे ऐसे ही खाएं या दही के साथ मिलाकर एक आसान स्नैक बना सकते हैं।

 पपीता

पपीता सिर्फ पाचन के लिए ही नहीं, बल्कि कई पोषक तत्वों का स्रोत भी है। इसमें विटामिन C (Vitamin C) के साथ कैरोटेनॉयड जैसे पौधों से मिलने वाले कंपाउंड पाए जाते हैं। पपीते को विटामिन C (Vitamin C) और एंटीऑक्सीडेंट से जुड़े खाद्य पदार्थों में शामिल किया गया है। पका हुआ पपीता सुबह या शाम के समय आसानी से खाया जा सकता है।

पढ़ें :- AI agent UPI payment :  UPI में आ रहा तगड़ा फीचर, AI एजेंट हर हफ्ते तय बजट में खरीदेगा घर का किराना और कर देगा पेमेंट

अमरूद

अमरूद को भी डाइट में शामिल करना अच्छा विकल्प हो सकता है। यह विटामिन C देने वाले फलों में शामिल है। फल और सब्जियां विटामिन C (Vitamin C) के प्रमुख खाद्य स्रोत माने जाते हैं। इसे काटकर सीधे खाएं या हल्का चाट मसाला डालकर स्नैक की तरह ले सकते हैं।

तरबूज

तरबूज में पानी की मात्रा काफी होती है और यह गर्म मौसम में एक आसान फल विकल्प है। इसे दूसरी किस्म के फलों के साथ बदल-बदलकर डाइट में शामिल किया जा सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अशोक सिद्धार्थ राजनीति से लें संन्यास, तभी आकाश आनंद की वापसी पर हो सकता है विचार : मायावती

अशोक सिद्धार्थ राजनीति से लें संन्यास, तभी आकाश आनंद की वापसी पर...

Fruits for Glowing Skin : चेहरे पर चाहिए नेचुरल ग्लो ? ये 6 फलों को तुरंत आपकी डाइट में करें शामिल

Fruits for Glowing Skin : चेहरे पर चाहिए नेचुरल ग्लो ? ये...

ACP रोकते रहे, लेकिन इंस्पेक्टर की लाठी चलती रही! आगरा में यूजीसी नियमों के विरोध प्रदर्शन पर बवाल..

ACP रोकते रहे, लेकिन इंस्पेक्टर की लाठी चलती रही! आगरा में यूजीसी...

AI agent UPI payment :  UPI में आ रहा तगड़ा फीचर, AI एजेंट हर हफ्ते तय बजट में खरीदेगा घर का किराना और कर देगा पेमेंट

AI agent UPI payment :  UPI में आ रहा तगड़ा फीचर, AI...

दिल्ली में कोरोना-डेंगू के बीच स्वाइन फ्लू का कहर, H1N1 मामले 1,777 के पार, डॉक्टरों ने दी 'सेल्फ-मेडिकेशन' से बचने की सलाह।

दिल्ली में कोरोना-डेंगू के बीच स्वाइन फ्लू का कहर, H1N1 मामले 1,777...

यूपी के 5 शहरों में 7,452 करोड़ की 20 परियोजनाएं, लखनऊ समेत इन शहरों में बदलेंगे पार्किंग से लेकर बिजनेस हब तक

यूपी के 5 शहरों में 7,452 करोड़ की 20 परियोजनाएं, लखनऊ समेत...