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Lakhimpur Kheri News : बच्ची से रेप के आरोपी खलील के मकान पर चला बुलडोजर

यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के सिंगाही थाना क्षेत्र के एक गांव में चार वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के मामले में आरोपी 65 वर्षीय खलील अहमद के खिलाफ प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया।

By santosh singh 
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लखीमपुर खीरी। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के सिंगाही थाना क्षेत्र के एक गांव में चार वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के मामले में आरोपी 65 वर्षीय खलील अहमद के खिलाफ प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया।

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कार्रवाई के दौरान सिंगाही थाना प्रभारी राजबहादुर समेत भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन के अनुसार, आरोपी ने रास्ते की जमीन पर कथित रूप से अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कराया था। इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने यह कार्रवाई की। आपको बता दे कि तीन दिन पूर्व सिंगाही थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी ने 4 साल की मासूम बच्ची को पैसे का लालच देकर उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

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मासूम से दुष्कर्म की घटना के बाद से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल था। आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद लोगो ने आरोपी के घर को जमीदोंज करने की मांग की थी। आज की बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई।

रिपोर्ट : शुभम शक्ति धर त्रिपाठी लखीमपुर

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