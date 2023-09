G20 Summit 2023: जी20 शिखर सम्मेलन के समापन की पीएम मोदी ने की घोषणा, ब्राजील को सौंपी इसकी अध्यक्षता

G20 Summit 2023: दिल्ली में चल रहे दो दिवसीय जी20 शिखर सम्मेलन का आज समापन हो गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नवंबर में जी20 वर्चुअल समिट का दिया सुझाव और अध्यक्षता ब्राज़ील को सौंप दी है। पीएम ने कहा, मैं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा को शुभकामनाएं देता हूं और उनको Presidency सौंपता हूं।

साथ ही कहा, जैसा आप सब जानते हैं कि भारत के पास नवंबर तक G20 presidency की जिम्मेदारी है। अभी ढाई महीनें बाकी हैं। इन दो दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जाए।

पीएम ने कहा, मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का Virtual Session रखें। उस Session में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सबकी details हमारी टीम आप सभी के साथ साझा करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। साथ ही कहा, One Earth, One Family, One Future का रोडमैप सुखद हो। संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगलकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।