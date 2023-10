Gandhi Jayanti 2023: राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू को अर्पित की श्रद्धांजलि

Gandhi Jayanti 2023: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती (Mahatma Gandhi Jayanti) पर आज (2 अक्टूबर) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना समेत तमाम नेता भी बापू की श्रद्धांजलि अर्पित करने राजघाट पहुंचे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘“गांधीजी के अनुसार, जो दर्शन जीवन के लिए उपयोगी नहीं, वह ‘धूल की तरह निष्प्राण’ है। उनकी कथनी, करनी और विचार में पूर्ण एकता थी। यही कारण है, उनकी बातें हम सब के लिए आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं।” — गांधी जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का लेख।’

पीएम मोदी ने लिखा, ‘गांधी जयंती के विशेष अवसर पर मैं महात्मा गांधी को नमन करता हूं। उनकी कालजयी शिक्षाएँ हमारा पथ आलोकित करती रहती हैं। महात्मा गांधी का प्रभाव वैश्विक है, जो संपूर्ण मानव जाति को एकता और करुणा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हम सदैव उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते रहें।’ उनके विचार प्रत्येक युवा को उस परिवर्तन का वाहक बनने में सक्षम बनाएं जिसका उन्होंने सपना देखा था, जिससे सर्वत्र एकता और सद्भाव को बढ़ावा मिले।’

I bow to Mahatma Gandhi on the special occasion of Gandhi Jayanti. His timeless teachings continue to illuminate our path. Mahatma Gandhi’s impact is global, motivating the entire humankind to further the spirit of unity and compassion. May we always work towards fulfilling his…

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, ‘महात्मा गांधी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, वह एक विचार, एक विचारधारा और हमारे महान राष्ट्र के नैतिक प्रतीक हैं। सत्य, अहिंसा, स्वतंत्रता, समानता और सह-अस्तित्व के उनके आदर्श शाश्वत मूल्य हैं। हम बापू की जयंती पर उनके आदर्शों के प्रति श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।’

Mahatma Gandhi ji is not just an individual, he is an idea, an ideology and the moral compass of our great nation.

His ideals of truth, non-violence, freedom, equality and coexistence have eternal value.

We bow in reverence to Bapu’s ideals on his Jayanti.

— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 2, 2023