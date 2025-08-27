  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. ढोल-नगाड़ों के साथ घर—घर आये गणेश,बॉलीवुड में गूंजा गणपति बप्पा मोरिया

ढोल-नगाड़ों के साथ घर—घर आये गणेश,बॉलीवुड में गूंजा गणपति बप्पा मोरिया

आज से देशभर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जायेगा। आज हर तरफ​ सिर्फ गणपति बप्पा मोरिया की गूंज है। वैसे तो भगवान गणेश के स्वागत के लिये कई दिनों से तैयारी चल रही थी। जो आज गणेश अगमन के बाद खत्म हुई।

By Sudha 
Updated Date

मुंबई। आज से देशभर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जायेगा। आज हर तरफ​ सिर्फ गणपति बप्पा मोरिया की गूंज है। वैसे तो भगवान गणेश के स्वागत के लिये कई दिनों से तैयारी चल रही थी। जो आज गणेश अगमन के बाद खत्म हुई। आज के दिन सुबह से ही भक्त पंडाल सजाते हैं और ढोल-नगाड़ों व संगीत और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ अपने घरों में गणपति भगवान का स्वागत करते हैं। वैसे तो यह 10 दिवसीस पर्व हर जगह मनाया जाता है पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में इस त्योहार का काफी उत्साह के साथ मनाया जाता हैं। इस दिन फिल्मी दुनिया और टीवी के हीरो हीरोइन इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार को मुंबई में बड़ी ही धूमधाम व उत्साह के साथ मनातें हैं।

पढ़ें :- उज्जैन में द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन ‘रूह Mantic’ का आगाज

​फिल्मी दुनिया के खूबसूरत अदाकारा शिल्प शेट्टी आज के दिन गणेश चतुर्थी पर अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ती बिराजित कर उनका स्वागत हर साल करती है पर इस बार नहीं कर सकी।वहीं टीवी ​अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने हर साल की तरह इस साल भी भगवान गणेश को अपने घर में बिराजमान कर पूजा अर्चाना किया। इसके अलावा कॉमेडियन अभिनेत्री भारती ने ढोल-नगाड़ों के साथ अपने घर में आज गणेश चतुर्थी पर गणेश भगवान की मूर्ती को बिराजित कर परिवार सहित उनकी पूजा किया। इसके अलावा कई फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों ने भगवान गणपति की धूमधाम से पूजा किया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

उज्जैन में द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन ‘रूह Mantic’ का आगाज

उज्जैन में द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन ‘रूह Mantic’ का आगाज

चयन की प्रक्रिया में आपके साथ भेदभाव नहीं हुआ तो आपको भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है...नियुक्ति-पत्र वितरित करते हुए बोले सीएम योगी

चयन की प्रक्रिया में आपके साथ भेदभाव नहीं हुआ तो आपको भी...

आज गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद, त्यौहारों में स्टॉक मार्केट में इतनी रहेंगी छुट्टियां

आज गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद, त्यौहारों में स्टॉक मार्केट...

संजय दत्त ने खरीदी ये दमदार SUV, फीचर्स देख आप भी कहेंगे, 'संजू बाबा का जलवा है'

संजय दत्त ने खरीदी ये दमदार SUV, फीचर्स देख आप भी कहेंगे,...

UGC ने कॉलेजों को जारी किया नोटिस, कहा-भ्रष्टाचार रोकथाम उपायों की रिपोर्ट 30 नवंबर तक करें जमा

UGC ने कॉलेजों को जारी किया नोटिस, कहा-भ्रष्टाचार रोकथाम उपायों की रिपोर्ट...

UP IPS Transfer : यूपी में चार आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला, विजय मीणा पीटीसी सीतापुर भेजे गए, देखें लिस्ट

UP IPS Transfer : यूपी में चार आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला,...