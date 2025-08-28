सोना आज फिर हुआ महंगा, चांदी के दामों में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली । इन दिनों सोने चांदी के रेट में लगातार उतार—चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी सस्ता तो कभी महंगा। आज 28 अगस्त की बात करे तो आज एक बार फिर से सोने के रेट में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज सोने के दामों में उछाल आते देखा जा रहा है। बतादें कि आज सोने के दाम में 160 रुपये की बढ़त देखी जा रही है। गुरुवार को 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम की कीमत 1,02,750 रुपये है। वहीं चांदी के दामों में कोई बदलाव नहीं आया है। इसके अलावा अगर हम 22 कैरेट सोने के दामों के बारे में बताये तो आज 22 कैरेट सोना 94,200 रुपये में 10 ग्राम है, 22 कैरेट सोने में 150 रुपये की बढ़त देखी गई है।

आज आप के शहर दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,02,750 रुपये है तो उत्तर प्रदेश में, 1,02,750 रुपये है। वहीं बिहार के राजधानी पटना में सोने के दाम 1,02,650 रुपये है। कोलकाता में 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,02,600 रुपये में बिक रहा है। फिल्मी दुनिया मुंबई की बात करें तो यहां पर सोने का दाम 1,02,600 रुपये है। इसके अलावा सफेद घातु चांदी के रेट की बात करें तो आज एक किलोग्राम चांदी का रेट 1,20,000 रुपये है। अगर आज आप सोना व चांदी के खरीदने के बारे में सोच रहें है, तो आज सर्राफा बाजार में तेजी देखी गई है, इसलिये बाजार देख कर ही खरीदारी करने को सोचे।