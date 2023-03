Gold Price Today, 06 March 2023 : निचले स्तरों पर बढ़ी खरीदारी, सोने-चांदी के भावों में जोरदार उछाल

Gold and silver rates in international marketGold and silver rates in international market : आज घरेलू वायदा बाजार में पीली सफेद धातु के भावों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। वहीं, हाजिर बाजार में भाव स्थिर से मजबूत बोले जा रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज सोने के भावों में कमजोरी देखी जा रही है, जबकि चांदी में मजबूती देखी जा रही है। MCX पर सोना अप्रैल वायदा 224 रुपये की तेजी के साथ 55,945 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया है। MCX चांदी मार्च वायदा 466 रुपये की तेजी के साथ 64,867 रुपये प्रति किलो पर बोला जा रहा है।

बता दें, बीते कारोबारी सत्र में सोना अप्रैल वायदा 55,721 रुपये प्रति 10 ग्राम पर निपटा था. वहीं, चांदी मार्च वायदा 64, 401 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था।