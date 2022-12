Gold Rate Today: सोने में फिर आया बड़ा उछाल, खरीदने से पहले जाने 10 ग्राम का भाव

Gold Rate Today: सर्राफा बाजार में 18 दिसंबर, 2022 को कीमती आभूषण सोना चांदी (Gold and silver rates) के लेटेस्ट रेट जारी कर दिये हैं। छुट्टी वाले दिन यानी रविवार को सोना के भाव जहां तेजी आई है तो वहीं चांदी ने अपनी चमक खोई है। दाम में बढ़ोतरी के बाद सोना 54 हजार के पार (gold beyond 54 thousand) चला गया है। वहीं, चांदी दाम गिरने के बाद 69 हजार पर ट्रेंड (Trend on 69 thousand) कर रही है।

ऐसे में अगर सोना को खरीदने या फिर निवेश करने का मन बना रहे हैं तो अधिक दामखर्च करने पड़ सकते हैं। आगे मिल ससकती है गिरावट देश में खरमास की शुरुआत हो चुकी है इस दौरान सनातन धर्म में शादी का मुहूर्त खत्म हो जाता है जिसके चलते बाजार में कीमती आभूषण सोना चांदी की मांग (jewelery gold silver demand) कम हो जाती है। मांग की कमी के चलते आने वाले दिनों में कीमती आभूषणों में गिरावट और देखने को मिल सकती है।

सोना चांदी का भाव

सर्राफा बाजार से मिली जानकारी के मुताबिक, आज 24 कैरेट सोने के भाव में 260 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद सोना 54,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं, 22 कैरेट सोने के भाव 250 रुपये प्रति की गिराटव आई है और यह 50,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। अगर चांदी की बात करें तो आज इसमें गिरावट आई है और यह गिरावट 500 रुपये की हुई है। दाम गिरने के बाद 999 शुद्धता चांदी का भाव 69,000 रुपये प्रति किलो पर आ गया है।

जाने अपने शहर में 10 ग्राम सोने का भाव