  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. गोंडा मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखे शव की आंखें गायब, आक्रोशित परिजनों ने जमकर किया हंगामा

गोंडा मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखे शव की आंखें गायब, आक्रोशित परिजनों ने जमकर किया हंगामा

स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही का मामला हमेशा सामने आता रहता है। इस बार जो मामला सामने आया है उसने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी विभाग में रखे शवों को की आंखें गायब हो गई है। इस बात की सूचना जब परिजनों को लगी तो उन्होने जमकर हंगामा किया।

By Satish Singh 
Updated Date

लखनऊ। स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही का मामला हमेशा सामने आता रहता है। इस बार जो मामला सामने आया है उसने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी विभाग में रखे शवों को की आंखें गायब हो गई है। इस बात की सूचना जब परिजनों को लगी तो उन्होने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित परिजनों ने शव को अस्पताल गेट के बाहर रख कर जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पहुंचे पुलिस और जिला प्रशासन ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया।

पढ़ें :- रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग ने किया सेवाओं का मूल्यांकन , मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थिति लिया जायजा

उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद करनैलगंज क्षेत्र क बाबूगंज निवासी कौशलेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंकू निर्माणाधीन मकानों का छत पर ढलाई का काम करते थे। गुरुवार शाम काम के दौरान कौशलेंद्र कुमार सिंह ढलाई के समय छत से निचे गिर गए। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में परिजन उन्हे घायल अवस्था में लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उन्हे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल ने अपनी औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टामार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया था।

बता दे कि शुक्रवार सुबह मृतक के परिजन मोर्चरी पहुंचे तो शव की एक आंख गायब थी। यह देखकर परिजन भड़क उठे और हंगाम शुरू कर दिया। परिजनों ने शव को मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर रख कर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा बड़ता देख जिला प्रशासन हरकत में आया और एडीएम और सीएमओ मौके पर पहुंच गए। जिला प्रशासन ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया। सीएमओ ने बताया कि जांच के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

विवादों में रहे गोपाल नर्सिंग होम में नहीं है कोई बाल रोग विशेषज्ञ और नर्सिंग स्टाफ, नवजात का किया था गलत इलाज, काटनी पड़ी थी उंगलियां

विवादों में रहे गोपाल नर्सिंग होम में नहीं है कोई बाल रोग...

गोंडा मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखे शव की आंखें गायब, आक्रोशित परिजनों ने जमकर किया हंगामा

गोंडा मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखे शव की आंखें गायब, आक्रोशित...

NDA को जीत कि बधाई, बीजेपी का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है वो सारी पार्टियों से ज्यादा स्ट्रांग है. 2027 में यूपी चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा:- पूर्व सपा सांसद एसटी हसन 

NDA को जीत कि बधाई, बीजेपी का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है वो...

Bihar Election Result: बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार, NDA 194 सीटों पर आगे, महागठबंधन को बड़ा झटका

Bihar Election Result: बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार, NDA 194...

'चुनाव का कोई मतलब नहीं, ज्ञानेश कुमार ने बिहार में जीत का सर्टिफिकेट मोदी जी को दे दिया...' AAP सांसद संजय सिंह ने रुझानों पर दी प्रतिक्रिया

'चुनाव का कोई मतलब नहीं, ज्ञानेश कुमार ने बिहार में जीत का...

Sravasti News : संदिग्ध हालात में घर में मृत मिला पूरा परिवार, पांच मौतों से गांव में मचा हड़कंप

Sravasti News : संदिग्ध हालात में घर में मृत मिला पूरा परिवार,...