फाइनल से पहले भारत के लिए गुड न्यूज, टीम इंडिया को गहरा जख्म देने वाला न्यूजीलैंड का ये खिलाड़ी हुआ आउट

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड (India and New Zealand) के बीच 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy) का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड (New Zealand) की टीम में एक बदलाव हुआ है। मैट हेनरी (Matt Henry) चोट के कारण इस मैच से बाहर हो गए हैं, जो भारत के लिए अच्छी खबर है। मैट हेनरी न्यूजीलैंड (New Zealand) के मुख्य गेंदबाजों में से एक हैं। ऐसे में उनका फाइनल से पहले बाहर होना न्यूजीलैंड (New Zealand) के लिए बड़ा झटका है, जबकि भारत के लिए गुड न्यूज (Good News) है।

फाइनल मुकाबले के लिए दोनों टीमें

न्यूजीलैंड: विल यंग, रचिन रवींद्र, केन विलियम्सन, डेरिल मिचेल, टॉम लाथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, विलियम ओरुर्के, नाथन स्मिथ।

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती।