ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेल नीर के दाम में हुई कटौती, जानिए अब कितने रुपये का मिलेगा?

देश में 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। जीएसटी की नई दरे लागू होने के बाद देशभर में खाने-पीने से लेकर कई चीजों के दामों पर इसका असर देखने को मिलेगा।

नई दिल्ली। देश में 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। जीएसटी की नई दरे लागू होने के बाद देशभर में खाने—पीने से लेकर कई चीजों के दामों पर इसका असर देखने को मिलेगा। कुछ कंपन‍ियों ने जीएसटी दर कम होने का फायदा ग्राहकों को देने का ऐलान कर द‍िया है। अब रेलवे की तरफ से जीएसटी की दरें कम होने पर यात्रियों को तोहफा दिया गया है।

दरअसल, Ministry of Railways के अधिकारिक एक्स अकाउंट से रेल नीर पर एक रुपये कम किए जाने का एलान किया गया है। इसमें बताया गया कि, GST कम किये जाने का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचाने के उद्देश्य से रेल नीर का अधिकतम बिक्री मूल्य 1 लीटर के लिए ₹15 से कम करके 14 रुपए और आधा लीटर के लिए ₹10 से कम करके ₹9 करने का निर्णय लिया गया है।

