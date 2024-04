Find My Device Network लॉन्च, फोन बंद होने के बाद भी ट्रैक कर सकेंगे लाइव लोकेशन

Google ने एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार Find My Device Network को लॉन्च कर दिया है। Find My Device Network की घोषणा गूगल ने पिछले साल की थी और उसके बाद से इसकी लगातार टेस्टिंग हो रही थी। पिछले सप्ताह ही आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि Find My Device Network को जल्द ही रिलीज किया जाएगा। Find My Device Network एपल के फाइंड माय एप की तरह काम करेगा जिसकी मदद से मोबाइल के अलावा अन्य स्मार्ट गैजेट भी ट्रैक किए जा सकेंगे।

अरबों एंड्रॉयड यूजर्स को होगा फायदा

गूगल ने Find My Device Network की लॉन्चिंग की जानकारी अपने एक ब्लॉग के जरिए दी है। गूगल फाइंड माय डिवाइस नेटवर्क की शुरुआत अमेरिका और कनाडा से हुई है और अन्य देशों में भी इसका अपडेट जारी किया जा रहा है। गूगल ने ब्लॉग में है कि Find My Device Network की मदद से आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस को आसानी से और सुरक्षित तरीके से खोज सकेंगे।

ऑफलाइन मोड में भी करेगा काम

आमतौर पर सबसे बड़ी दिक्कत डिवाइस के ऑफलाइन मोड में होती है। गूगल ने Find My Device Network के साथ इस समस्या को दूर कर दिया है। गूगल ने कहा है कि Find My Device Network से कनेक्टेड डिवाइस को ट्रैक करने के लिए डिवाइस का इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी नहीं है। Pixel 8 और Pixel 8 Pro यूजर्स फोन के बंद होने के बाद भी अपने फोन को ट्रैक कर सकेंगे। पिक्सल के अलावा इसका सपोर्ट जल्द ही अन्य कंपनियों के फोन और गैजेट में मिलेगा।