गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने तिरुवनंपुरम में डाला वोट, जनता से पवित्र कर्तव्य निभाने की करी अपील

नई दिल्ली। केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने गुरुवार को तिरुवनंतपुरम के एक पोलिंग स्टेशन पर चल रहे केरल विधानसभा चुनावों के दौरान अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद गवर्नर आर्लेकर ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों से बड़ी संख्या में बाहर निकल कर पवित्र कर्तव्य को निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने वोट डाला है और मैं राज्य के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे बड़ी संख्या में बाहर निकलें और अपना पवित्र कर्तव्य निभाएं। लोकतंत्र न केवल हमारी धरती में, बल्कि हमारे दिलों में भी बहुत गहराई तक बसा हुआ है। आइए हम लोकतंत्र के उस कर्तव्य को पूरा करें।

केरल के कई प्रमुख नेताओं ने गुरुवार को अपने वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल किया। 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए पूरे राज्य में वोटिंग ने ज़ोर पकड़ लिया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव एम.ए. बेबी ने तिरुवनंतपुरम में अपना वोट डाला, जबकि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कन्नूर के पिनाराई आर.सी. अमला बेसिक अपर प्राइमरी स्कूल में वोट दिया। विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने एर्नाकुलम के केसरी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में अपना वोट डाला। अन्य मतदाताओं में केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सन्नी जोसेफ और सांसद हिबी ईडन ने कन्नूर और कोच्चि में वोट डाला, जबकि कांग्रेस की राज्यसभा सांसद जेबी माथेर ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया। बीजेपी नेता अनिल के. एंटनी और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम में वोट डाला। अभिनेता से नेता बने और UDF उम्मीदवार रमेश पिशारोडी ने पलक्कड़ में अपना वोट डाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम के जवाहर नगर LP स्कूल में वोट डाला। असम की 126 सीटों, केरल की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। वोटों की गिनती चार मई को होगी। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा चल रहे 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार गुरुवार सुबह 9 बजे तक केरल में 16.23 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। केरल में, 2.6 करोड़ से ज़्यादा मतदाता 140 निर्वाचन क्षेत्रों में 883 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पूरे राज्य में 2,69,53,644 रजिस्टर्ड वोटरों में से 1,38,27,319 महिला वोटर हैं और पुरुष वोटरों की संख्या 1,31,26,048 है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 277 थर्ड जेंडर वोटर हैं। वोटरों में से लगभग 4,24,518 वोटर 18-19 साल के आयु वर्ग में आते हैं, जबकि 2,04,608 वोटर 85 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं। सुरक्षित और महफूज़ वोटिंग के लिए, कुल 30,471 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जहां एक तरफ पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाला LDF लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत की उम्मीद कर रहा है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सत्ता विरोधी रुझानों के बीच सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा है।