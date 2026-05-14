अब केरल में नया युग शुरू होगा और जनता से किए वादों को पूरा करेंगे : वीडी सतीशन

नई दिल्ली। केरलम के भावी मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन (V.D. Satheesan) ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह तथा अन्य नेता एक टीम के रूप में काम करते हुए ‘नया केरल’ बनाएंगे और जनता से किए वादों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस आलाकमान की ओर से अपने नाम की घोषणा के बाद सतीशन ने यह भी कहा कि अब केरल में नया युग शुरू होगा। सतीशन ने संवाददाताओं से कहा,कि केरल के लोगों ने हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने 10 साल लंबे वामपंथी शासन को समाप्त किया और 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटों पर हमें जीत दिला कर सत्ता सौंपी। इसलिए, हमने जनता से जो वादा किया है, हम उसे एक-एक करके पूरा करेंगे।

केरलम के मुख्यमंत्री नामित होने के बाद VD सतीशन ने कहा कि मैं AICC नेतृत्व का बहुत आभारी हूं क्योंकि हमारी CLP ने एक प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस अध्यक्ष को निर्णय लेने का अधिकार सौंपा था। कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य सभी नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया है। केरल के होने वाले मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि मैं इस मुख्यमंत्री पद को केरलम की जनता को समर्पित करता हूं। हमने जनता से कई वादे किए हैं। हमें बदलाव लाने होंगे। हमें एक नए युग की शुरुआत करनी होगी।

मुख्यमंत्री पद के नामित होने के बाद वी. डी. सतीशन (V.D. Satheesan) ने कहा कि हम एक बहुत ही नाज़ुक दौर से गुज़र रहे हैं, क्योंकि केरलम की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। हमें कई बदलाव करने होंगे। हमने काफी अध्ययन किया है, दस्तावेज़ तैयार किए हैं और विशेषज्ञों के साथ चर्चा की है। भारत के इतिहास में यह पहला ऐसा विपक्ष है, जिसने चुनाव से दो साल पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी।

गौरतलब है कि साल 2021 में वीडी सतीशन (V.D. Satheesan) को केरल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने प्रखरता से जनता के मुद्दों को उठाया और सरकार को घेरा। उनके इसी समर्पण और कुशल नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस ने अब उन्हें राज्य की कमान सौंपी है।