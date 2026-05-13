बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने 16 सालों बाद इंडिया को कहा गुडबाय, देश छोड़ने का क्यूं किया फैसला?

ईरानी एक्ट्रेस मंदाना करीमी (Iranian Actress Mandana Karimi) बीते 16 सालों से इंडिया में रह रही थीं। हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री (Hindi Entertainment Industry) में उन्होंने काम किया। इंडिया में ही शादी की, जो कि चली नहीं। 16 सालों में इतना कुछ देखने के बाद मंदाना ने आखिरकार भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया है।
नई दिल्ली। ईरानी एक्ट्रेस मंदाना करीमी (Iranian Actress Mandana Karimi) बीते 16 सालों से इंडिया में रह रही थीं। हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री (Hindi Entertainment Industry) में उन्होंने काम किया। इंडिया में ही शादी की, जो कि चली नहीं। 16 सालों में इतना कुछ देखने के बाद मंदाना ने आखिरकार भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जाते-जाते उन्होंने फैंस को बताया कि इंडिया उनके लिए सेकंड होम जैसा था। मंदाना ने सुरक्षा कारणों की वजह से देश छोड़ने का फैसला किया है।
मंदाना ने भारत को कहा ‘अलविदा’
मंदाना ने इंस्टाग्राम पर फैंस के सवालों के जवाब दिए। एक फैन ने पूछा, कि ‘क्या आप मुंबई हमेशा के लिए छोड़ रही हैं? क्या आपको इस शहर की याद आएगी?’ मंदाना ने एयरपोर्ट से अपना वीडियो शेयर कर कहा कि मैं कभी सोचा नहीं था, ना ही कल्पना की थी, लेकिन गुडबाय इंडिया। ये फैसला लेना बहुत मुश्किल है। भारत में करीबन 16 साल रहने के बाद फाइनली…मैं अपने दूसरे घर को छोड़ रही हूं।
नई शुरुआत का स्वागत करने को तैयार हूं। नया देश, नया घर, सब कुछ नया। मंदाना का ये जवाब सुनकर उनके फैंस इमोशनल हो रहे हैं। फिर भी उन्होंने एक्ट्रेस को नई शुरुआत के लिए बधाई दी है. मंदाना किस देश में सैटल होने का प्लान कर रही हैं, इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया है। हालांकि इतना तय है कि वो अपने मुल्क ईरान नहीं जा रही हैं। मार्च में उन्होंने बताया था कि वो ईरान नहीं लौटेंगी। क्योंकि 10 साल पहले उन्हें ईरान ने बैन कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि मैं भारत बेशक छोड़ रही हूं, लेकिन ईरान नहीं लौटूंगी। मैं इंडिया से नाराज हूं। पिछले कुछ महीनों से मुझे यहां पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। उन्होंने बताया था कि वो सिक्योरिटी कारणों की वजह से एक जगह फंस गई हैं। सेफ्टी के चलते अपने किसी करीबी को लोकेशन नहीं बता सकतीं।
क्यों भारत से नाराज हैं मंदाना?
मंदाना का कहना था कि भारत में रहते हुए ईरान को लेकर खुलकर बोलना उन्हें भारी पड़ गया। उनके दोस्तों ने उनसे दूरी बनाई। मंदाना ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत पर खुशी जाहिर की थी। जब ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमला किया था, उन्होंने अपने देश ईरान के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। मंदाना ने बताया था कि भारत में उन्हें काफी समय से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मंदाना ईरान में पली बढ़ी हैं। 18 की उम्र में उन्होंने ईरान छोड़ दिया था। वो इंडिया में काम करने लगीं। बिग बॉस का हिस्सा बनीं। शोबिज में नाम कमाया लेकिन बीते 6 सालों से वो एक्टिंग से दूर हैं। वर्कफ्रंट पर मंदाना आखिरी बार नेटफ्लिक्स फिल्म ‘थार’ में नजर आई थीं।