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वीडी सतीशन के केरलम का CM बनने पर शशि थरूर, बोले- किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि…

केरलम का अगला मुख्यमंत्री वीडी सतीशन (V.D. Satheesan) के बनने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Congress MP Shashi Tharoor) ने खुशी जताते हुए बधाई दी है। थरूर ने कहा कि सतीशन को कांग्रेस विधायक दल का नेता और केरल का भावी मुख्यमंत्री चुने जाने पर हार्दिक बधाई। यह उनकी दृढ़ता, पक्के इरादों और हमारी पार्टी तथा जनता की वर्षों की समर्पित सेवा का एक अत्यंत ही योग्य सम्मान है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। केरलम का अगला मुख्यमंत्री वीडी सतीशन (V.D. Satheesan) के बनने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Congress MP Shashi Tharoor) ने खुशी जताते हुए बधाई दी है। थरूर ने कहा कि सतीशन को कांग्रेस विधायक दल का नेता और केरल का भावी मुख्यमंत्री चुने जाने पर हार्दिक बधाई। यह उनकी दृढ़ता, पक्के इरादों और हमारी पार्टी तथा जनता की वर्षों की समर्पित सेवा का एक अत्यंत ही योग्य सम्मान है। थरूर ने कहा कि मैंने उनके साथ मिलकर चुनाव प्रचार किया था और उनकी इस अत्यंत योग्य नियुक्ति से मैं बेहद प्रसन्न हूं। थरूर ने यह भी कहा कि केरलम में मिली जीत, किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि टीम यूडीएफ (UDF) की जीत है।

पढ़ें :- अब केरल में नया युग शुरू होगा और जनता से किए वादों को पूरा करेंगे : वीडी सतीशन

शशि थरूर ने एक्स पर लिखा कि “साथ ही, हम सभी यह भली-भांति समझते हैं कि जिस जनादेश ने उन्हें इस पद तक पहुंचाया है, वह केवल किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि यह ‘टीम UDF’ का जनादेश है। इस बात को सुनिश्चित करने में कि यह सरकार केरल की जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरे, हर वरिष्ठ नेता की एक महत्वपूर्ण भूमिका और ज़िम्मेदारी है। हमारे गठबंधन की असली ताकत इसकी विविधता में निहित है, और हम सभी इस बात के लिए तत्पर हैं कि गठबंधन के सभी घटक दल मिलकर एक ऐसे केरल का निर्माण करें जो समृद्ध, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील हो। केरल की जनता ने हम पर अपना भरोसा जताया है। आइए, हम सब मिलकर काम करते हुए इस राज्य को बदलने का संकल्प लें और इस भरोसे का मान रखें।

पढ़ें :- वीडी सतीशन को कांग्रेस ने केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित किया, अटकलों पर लगा विराम

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