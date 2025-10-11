  1. हिन्दी समाचार
  Govinda Sunita Ahuja Gift: करवा चौथ पर गोविंदा ने दिया सुनीता को खास तौहफा , तलाक की खबरों पर लगा विराम

एक तरफ जहां गोविंदा   और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्तों में अनबन काफी चर्चायें  हो रही थी। माना जा रहा था कि कपल तलाक लेने वाले हैं लेकिन अब  करवाचौथ ने इन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है । करवा चौथ का जश्न हर बार एक तरह इस बार बॉलीवुड में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. एक के बाद एक हसीनाओं के लुक्स सोशल मीडिया पर छा रहे हैं। इस खास मौके पर  कपल एक दूजे के रंग में रंगे दिखे । अब गोविंदा ने सुनीता को ऐसा गिफ्ट दिया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

गिफ्ट में क्या दिया?

सुनीता आहुजा ने आज करवा चौथ के खास मौके पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी दो फोटो शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने ग्रीन कलर का सूट पहन रखा है. इसके साथ ही उन्होंने हेवी गोल्ड का नेकलेस भी पहना हुआ है. दूसरी फोटो में वो इस नेकलेस को हाथ में पकड़ के खुशी से फ्लॉन्ट करती नजर आ रहीं हैं। बता दें ये  नेकलेस गोविंदा ने सुनीता को  करवाचौथ के मौके पर दिया है।   फोटोज में सुनीता की खुशी साफ झलक रही है।  उन्होंने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि सोना कितना सोना है और आगे गोविंदा का अकाउंट टैग करते हुए लिखा उनका करवा चौथ का गिफ्ट आ गया.

गोविंदा और सुनीता का रिश्ता

गोविंदा और सुनीता ने साल 1987 में शादी की थी. शादी के एक साल तक उन्होंने अपनी शादी को पब्लिक से छिपाए रखा था. दोनों की शादी को 38 साल हो गए हैं. कुछ वक्त पहले तक उनका रिश्ता सुर्खियों में बना हुआ था. दरअसल, काफी वक्त से दोनों की तलाक की खबरें सामने आ रही थी. खबरों के मुताबिक, उन्होंने तलाक की अर्जी भी डाल दी थी, लेकिन अब उनके बीच सब कुछ ठीक है. दोनों हंसी- खुशी अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं।

