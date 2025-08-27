गोविंदा ने पत्नी सुनीता के साथ ‘गणपति’ का किया स्वागत, अभिनेता ने बप्पा से मांगा अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद

Govinda and his wife Sunita welcomed 'Ganpati': महाराष्ट्र के सबसे बड़े पर्व यानी 10 दिवसीय गणेश उत्सव की आज भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी तिथि शुरू हो गया है। लोग उत्साहपूर्वक अपने घरों, आवासीय परिसरों और सार्वजनिक पंडालों में अपने प्रिय गणेश भगवान का स्वागत कर रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) ने एक साथ 'गणपति बप्पा' का अपने घर में स्वागत किया। दंपत्ति पिछले कुछ समय से तलाक की अफवाहों के चलते सुर्खियों में रही है।
बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता के साथ गणेश चतुर्थी मनाई। पत्रकारों से बात करते हुए, अभिनेता गोविंदा ने कहा, “इससे ज़्यादा ख़ास कुछ नहीं है। जब भगवान गणेश अपना आशीर्वाद देते हैं, तो परिवार के कष्ट दूर हो जाते हैं और दुःख दूर हो जाते हैं… हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिल-जुलकर रहें। मैं ख़ास तौर पर यश और टीना (उनके बेटे और बेटी का ज़िक्र करते हुए) के लिए आपकी शुभकामनाओं का इच्छुक हूं। आप सभी उनकी मदद और समर्थन करें। मैं भगवान गणेश से उनकी सफलता की कामना करता हूं। आपका प्यार और आशीर्वाद उनका नाम मेरे नाम से भी ऊँचा करे, और लोगों को यह जानकर आश्चर्य हो कि गोविंदा के बच्चों ने बिना किसी बाहरी मदद के यह मुकाम हासिल किया।” अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता ने तलाक की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा, “कोई विवाद नहीं है। हम यहां भगवान गणपति का आशीर्वाद लेने आए हैं।”
VIDEO | Mumbai: Bollywood actor Govinda celebrates Ganesh Chaturthi with his wife Sunita. Speaking to reporters, the actor said, "There is nothing more special than this. When Lord Ganesha bestows his blessings, the hardships of the family are removed, and sorrow is taken… pic.twitter.com/YjYjR3rmCl
— Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2025