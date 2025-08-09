मोटरसाइकिल से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले सतगुरु का सोनौली में भव्य स्वागत

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले ईशा फाउंडेशन के प्रमुख सतगुरु जग्गी वासुदेव का शनिवार शाम सोनौली सीमा पर भारत-नेपाल के अधिकारियों और हिंदू संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया।

सतगुरु शाम 6 बजे गोरखपुर से मोटरसाइकिल द्वारा सोनौली पहुँचे। सीमा पर कस्टम, पुलिस, नेपाल पुलिस और ईशा फाउंडेशन नेपाल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-मालाओं से सम्मानित किया। इससे पहले वे गोरखपुर फ्लाइट से पहुँचे थे और वहाँ से काठमांडू तक की यात्रा मोटरसाइकिल से करेंगे।

ईशा फाउंडेशन नेपाल के अध्यक्ष शिव सापकोटा ने बताया कि सतगुरु शनिवार रात्रि भैरहवा में विश्राम करेंगे और रविवार सुबह काठमांडू के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ से वे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकलेंगे।

इस अवसर पर चौकी प्रभारी सोनौली वृजभान यादव, कस्टम अधीक्षक सुधीर कुमार, इंस्पेक्टर अर्पित मिश्रा, आदित्य श्रीवास्तव, अवधेश कुमार, रवि पारिख, विजय लक्ष्मी शर्मा, शंकर पूरी, रितेश जायसवाल, रंजू के सी, विष्णु माया खड़का, प्रेम जायसवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे।