  3. हिंदू समाज की एकता ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति : राजीव नयन

पनियरा में विराट हिन्दू सम्मेलन का भूमि पूजन एवं जागरूकता रैली भव्य रूप से सम्पन्न, हजारों बाइकों से गूंजा क्षेत्र

By विजय चौरसिया 
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: सकल हिंदू समाज के तत्वावधान में महराजगंज जिले के पनियरा रहसुगुरु धाम, में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें साधु-संतों, महात्माओं, गायत्री परिवार के सदस्यों सहित सकल हिंदू समाज के हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, सनातन संस्कृति के मूल्यों को सुदृढ़ करना और राष्ट्र निर्माण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना रहा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर कौशलेन्द्र गिरि जी महाराज (श्री नाथ मठ, रसड़ा) रहे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में राजीव नयन (विभाग प्रचारक) उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिधारी महाराज ने की। सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ, जिससे वातावरण भक्तिमय और राष्ट्रभाव से ओतप्रोत हो गया।

मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर कौशलेन्द्र गिरि महाराज ने अपने ओजस्वी संबोधन में कहा कि जब हिंदू समाज संगठित और एकजुट होता है, तभी समर्थ एवं सशक्त भारत का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपराएं, संस्कार और पौराणिक मूल्य हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन पर हमें गर्व होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुत्व किसी के प्रति द्वेष नहीं सिखाता, बल्कि समाज, राष्ट्र और मानवता को जोड़ने का संदेश देता है।

मुख्य वक्ता राजीव नयन ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदू समाज की एकता ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि जब समाज संगठित, जागरूक और आत्मविश्वास से भरपूर होता है, तब कोई भी विघटनकारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति को बाधित नहीं कर सकती।

सनातन संस्कृति केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने की वह पद्धति है जो व्यक्ति को कर्तव्यबोध, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को आत्मसात कर समाज सेवा व राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।

अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री गिरिधारी जी महाराज ने कहा कि देश के उज्ज्वल भविष्य और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदू समाज को संगठित होकर आपसी समन्वय के साथ निरंतर कार्य करना होगा। उन्होंने ऐसे आयोजनों को समाज में चेतना जागृत करने वाला बताया।

कार्यक्रम का संचालन जीवेश मिश्रा ने किया। इस अवसर पर समिति के सचिव भोला, महामंत्री दिलीप सहित विनय, रामचन्द्र, दीपक, योगेन्द्र, अरविंद, संदीप, अनूप, अशोक, सुनील, हेमन्त, अमृत, अर्जुन, उमाशंकर पांडेय, दुर्गेश, शैलेश, विजय, ज्ञानेंद्र सिंह, निर्भय, उमेश, महेंद्र प्रताप सिंह, वेद प्रकाश शुक्ला, राजेश सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। सम्मेलन शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट

 

