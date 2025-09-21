GST 2.0 : हो जाएं खरीदने के लिए तैयार, कल से पनीर , घी और AC-कार तक होंगे सस्ते , देखें नए रेट्स

GST 2.0 : फेस्टिव सीजन की शुरुआत से जीएसटी में कटौती सोमवार यानी कल से ही लागू होने जा रही हैं। वस्तुओं के नए रेट्स से आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर electronics, दवाइयां और उपकरणों से लेकर वाहन तक लगभग 375 वस्तुएं सोमवार यानी 22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी।

जीएसटी परिषद (GST Council) ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 22 सितंबर (नवरात्रि के पहले दिन) से GST rates कम करने का फैसला किया है। घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और ice cream जैसी रसोई में इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री और टीवी, air conditioner , वॉशिंग मशीन, कार जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे।

अधिकांश दवाओं और फॉर्मूलेशन और ग्लूकोमीटर और diagnostic kit जैसे मेडिकल उपकरणों पर GST rates को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को दवाएं सस्ती मिलेंगी।

फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स

सेवाओं की बात करें तो, स्वास्थ्य क्लब, सैलून, नाई की दुकान, fitness center, योग आदि सौंदर्य और फिटनेस सेवाओं पर GST को इनपुट कर क्रेडिट (ITC) के साथ 18% प्रतिशत से घटाकर, बिना कर क्रेडिट के 5% कर दिया गया है। वहीं तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा के सामान भी सस्ते हो सकते हैं।