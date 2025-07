GST पोर्टल दैनिक उत्पीड़न का बना स्रोत, यह आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट भाईचारे का है क्रूर हथियार: राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने जीएसटी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि, नौकरशाही की भूलभुलैया बड़े कॉरपोरेट्स के पक्ष में है, जो एकाउंटेंट की सेना के साथ इसकी खामियों को दूर कर सकते हैं, जबकि छोटे दुकानदार, एमएसएमई और आम व्यापारी लालफीताशाही में डूबे हुए हैं।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 8 साल बाद, मोदी सरकार की जीएसटी कर में कोई सुधार नहीं हुआ-यह आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट भाईचारे का क्रूर हथियार है। इसे गरीबों को दंडित करने, एमएसएमई को कुचलने, राज्यों को कमजोर करने और प्रधानमंत्री के कुछ अरबपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था। एक “अच्छा और सरल कर” का वादा किया गया था। इसके बजाए, भारत को अनुपालन का दुःस्वप्न और पांच-स्लैब कर व्यवस्था मिली, जिसमें 900 से अधिक बार संशोधन किया गया है। यहां तक कि कारमेल पॉपकॉर्न और क्रीम बन भी इसके भ्रम के जाल में फंस गए हैं।

8 years on, the Modi government’s GST is not a tax reform – it’s a brutal tool of economic injustice and corporate cronyism. It was designed to punish the poor, crush MSMEs, undermine states, and benefit a few billionaire friends of the Prime Minister.

A “Good and Simple Tax”…

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 1, 2025