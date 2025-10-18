  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. जीएसटी दरों में कटौती से धनतेरस पर बढ़ी रौनक, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में उमड़ी भारी भीड़

जीएसटी दरों में कटौती से धनतेरस पर बढ़ी रौनक, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में उमड़ी भारी भीड़

जीएसटी दरों में कटौती से धनतेरस पर बढ़ी रौनक, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में उमड़ी भारी भीड़

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: धनतेरस के मौके पर बाजारों में रौनक चरम पर रही। जीएसटी दरों में कटौती के बाद इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल बाजारों में ग्राहकों की खरीदारी का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया। दुकानदारों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक छूट और उपहारों की पेशकश की है। 

पढ़ें :- Lucknow News: रेलवे स्टेशन पर उमड़ा सैलाब , खचाखच भरी ट्रेनें, खिड़की से घुसे यात्री

नौतनवा नगर के अस्पताल चौराहे पर स्थित श्री मोबाइल केयर के प्रोपराइटर अनूप जायसवाल ने बताया कि ब्रांडेड मोबाइल खरीदने पर ग्राहकों को निश्चित उपहार आइटम दिए जा रहे हैं। साथ ही लकी ड्रा के तहत सोने का सिक्का, स्कूटी और एक लाख रुपये तक के इनाम जीतने का मौका भी दिया जा रहा है।

वहीं यूनियन बैंक नौतनवा के सामने एंजेल मोबाइल पैलेस के प्रोपराइटर सूरज जायसवाल ने बताया कि अब ग्राहक हर ब्रांड का मोबाइल फाइनेंस सुविधा पर खरीद सकते हैं और पुराना मोबाइल एक्सचेंज करने की भी सुविधा दी जा रही है। हर मोबाइल की खरीदारी पर सभी ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार दिया जा रहा है।

पढ़ें :- 'ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता का प्रतीक...' सीएम योगी आदित्यनाथ

इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में भी खरीदारों की भीड़ देखने को मिली। अस्पताल चौराहा स्थित श्री इलेक्ट्रॉनिक पर वॉशिंग मशीन और एलईडी की जबरदस्त बिक्री हुई। संचालक गौरव जायसवाल ने बताया कि जीएसटी दरें कम होने से बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वॉशिंग मशीन और एलईडी के अलावा रेफ्रिजरेटर और लैपटॉप की मांग भी बढ़ी है।

खरीदारी करने आए ग्राहकों ने कहा कि इस बार दाम कम होने से त्योहारी बजट पर बोझ घटा है। लोगों ने खुशी जताते हुए कहा—

“इस बार दिवाली और भी रोशन होगी।”

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट 

पढ़ें :- Khesari Lal Yadav Net Worth: तीन करोड़ की कार से लेकर 35 लाख का सोना, जानें- खेसारी लाल यादव के पास कितनी है संपत्ति

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Lucknow News: रेलवे स्टेशन पर उमड़ा सैलाब , खचाखच भरी ट्रेनें, खिड़की से घुसे यात्री

Lucknow News: रेलवे स्टेशन पर उमड़ा सैलाब , खचाखच भरी ट्रेनें, खिड़की...

'ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता का प्रतीक...' सीएम योगी आदित्यनाथ

'ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता का प्रतीक...' सीएम योगी...

जीएसटी दरों में कटौती से धनतेरस पर बढ़ी रौनक, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में उमड़ी भारी भीड़

जीएसटी दरों में कटौती से धनतेरस पर बढ़ी रौनक, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक...

BrahMos पहली खेप लखनऊ यूनिट से होगी रवाना, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को नई उड़ान, योगी-राजनाथ बनेंगे गवाह

BrahMos पहली खेप लखनऊ यूनिट से होगी रवाना, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को...

महाकुंभ का 95 प्रतिशत कूड़ा डिस्पोजल कार्य पूर्ण करने का दावा, अमिताभ ठाकुर के सवाल पर का प्रयागराज नगर निगम ने दिया जवाब

महाकुंभ का 95 प्रतिशत कूड़ा डिस्पोजल कार्य पूर्ण करने का दावा, अमिताभ...

छात्रवृत्ति का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपनी ऊर्जा से समाज और राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान दे सकें: सीएम योगी

छात्रवृत्ति का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपनी ऊर्जा...