जीएसटी दरों में कटौती से धनतेरस पर बढ़ी रौनक, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में उमड़ी भारी भीड़

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: धनतेरस के मौके पर बाजारों में रौनक चरम पर रही। जीएसटी दरों में कटौती के बाद इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल बाजारों में ग्राहकों की खरीदारी का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया। दुकानदारों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक छूट और उपहारों की पेशकश की है।

नौतनवा नगर के अस्पताल चौराहे पर स्थित श्री मोबाइल केयर के प्रोपराइटर अनूप जायसवाल ने बताया कि ब्रांडेड मोबाइल खरीदने पर ग्राहकों को निश्चित उपहार आइटम दिए जा रहे हैं। साथ ही लकी ड्रा के तहत सोने का सिक्का, स्कूटी और एक लाख रुपये तक के इनाम जीतने का मौका भी दिया जा रहा है।

वहीं यूनियन बैंक नौतनवा के सामने एंजेल मोबाइल पैलेस के प्रोपराइटर सूरज जायसवाल ने बताया कि अब ग्राहक हर ब्रांड का मोबाइल फाइनेंस सुविधा पर खरीद सकते हैं और पुराना मोबाइल एक्सचेंज करने की भी सुविधा दी जा रही है। हर मोबाइल की खरीदारी पर सभी ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार दिया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में भी खरीदारों की भीड़ देखने को मिली। अस्पताल चौराहा स्थित श्री इलेक्ट्रॉनिक पर वॉशिंग मशीन और एलईडी की जबरदस्त बिक्री हुई। संचालक गौरव जायसवाल ने बताया कि जीएसटी दरें कम होने से बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वॉशिंग मशीन और एलईडी के अलावा रेफ्रिजरेटर और लैपटॉप की मांग भी बढ़ी है।

खरीदारी करने आए ग्राहकों ने कहा कि इस बार दाम कम होने से त्योहारी बजट पर बोझ घटा है। लोगों ने खुशी जताते हुए कहा—

“इस बार दिवाली और भी रोशन होगी।”

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट