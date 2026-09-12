Guangzhou-New Delhi Flight : 6 साल बाद 21 सितंबर से शुरू होगी ग्वांगझू-नई दिल्ली Flight, BRICS Summit के बीच आई अच्छी खबर

Guangzhou-New Delhi Flight : भारत की मेजबानी में आज 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (18th BRICS Summit) का आगाज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। दो दिवसीय इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अगुवाई में BRICS देश साझा प्राथमिकताओं, वैश्विक मुद्दों और आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसी बीच चीन की से अच्टी खबर आई।

खबरों के अनुसार, चाइना सदर्न एयरलाइंस ने शनिवार को घोषणा की कि वह 21 सितंबर से ग्वांगझू-नई दिल्ली रूट पर रेगुलर पैसेंजर सर्विस फिर से शुरू करेगी, यह सर्विस छह साल के सस्पेंशन के बाद फिर से शुरू हो रही है।

एयरलाइन ने कहा कि इस सर्विस के फिर से शुरू होने के साथ, एयरलाइन साउथ एशिया में आठ राउंड-ट्रिप रूट पर हर हफ़्ते 100 से ज़्यादा फ़्लाइट्स चलाएगी।

चाइना सदर्न एयरलाइंस, जिसका हेडक्वार्टर चीन के दक्षिणी ग्वांगडोंग प्रांत (Southern Guangdong Province) के ग्वांगझू में है, देश की बड़ी एयरलाइन कंपनियों में से एक है।

एयरलाइन की यह घोषणा शनिवार को चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग (President Xi Jinping) के भारत दौरे के समय हुई है, जहाँ वे BRICS समिट में हिस्सा लेने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के साथ आपसी रिश्तों को और बेहतर बनाने पर बातचीत करने वाले हैं।

2020 में COVID-19 महामारी के बाद भारत और चीन के बीच फ़्लाइट सर्विस रोक दी गई थीं और पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच चार साल से ज़्यादा समय से चल रहे मिलिट्री स्टैंडऑफ़ (Military Standoff ) के बीच इन्हें फिर से शुरू नहीं किया गया था, जो पिछले साल अक्टूबर में खत्म हुआ था। फ्लाइट्स का फिर से शुरू होना, 2024 और 2025 में मोदी और शी के बीच दो मीटिंग के बाद भारत-चीन रिश्तों के धीरे-धीरे नॉर्मल होने का हिस्सा है।

मोदी और शी अक्टूबर 2024 में रूस के कज़ान में BRICS समिट के दौरान मिले थे, इसके बाद 2025 में तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन समिट के दौरान एक और मीटिंग हुई।

रिश्तों में सुधार के बाद, कई चीनी और भारतीय एयरलाइंस ने दोनों देशों के शहरों के बीच फ्लाइट सर्विस (Flight Service )फिर से शुरू कर दी हैं, जिसमें बीजिंग-नई दिल्ली रूट भी शामिल है।