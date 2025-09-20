  1. हिन्दी समाचार
  Guava intake : अमरूद का सेवन इन लोगों को नहीं करना चाहिए  ,  लेने के देने भी पड़ सकते हैं

स्वाद से भरे अमरूद सेहतमंद भी होते हैं। अक्सर लोग इनका सेवन करते है। जहां अमरूद खाने के कई फायदे हैं तो वहीं कुछ लोगों को इसके सेवन से बचना चाहिए। क

By अनूप कुमार 
Updated Date

Guava intake : स्वाद से भरे अमरूद सेहतमंद भी होते हैं। अक्सर लोग इनका सेवन करते है। जहां अमरूद खाने के कई फायदे हैं तो वहीं कुछ लोगों को इसके सेवन से बचना चाहिए। कई प्रकार के सेहत से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना कर रहे लोगों को अमरूद नहीं खाना खहिए। आइए जानते हैं।

सर्दी-खांसी की समस्या
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक जिन लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर गले में खराश जैसी दिक्कत रहती हो, उन्हें अमरूद खाने परहेज करना चाहिए। अमरूद की तासीर ठंडी होती है और यही वजह है कि गले से जुड़ी समस्याओं के दौरान अमरूद का सेवन करने से सेहत और ज्यादा बिगड़ सकती है।

रक्त शर्करा
अमरूद रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकता है, और अत्यधिक सेवन से इसमें वृद्धि हो सकती है, खासकर यदि आप मधुमेह की दवा ले रहे हों।

फलों से एलर्जी
जिन लोगों को उष्णकटिबंधीय फलों से एलर्जी है या अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाओं का इतिहास है, उन्हें अमरूद से बचना चाहिए।

एसिडिटी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों को गैस, एसिडिटी या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या है, उन्हें अमरूद का सेवन करने से बचना चाहिए।

