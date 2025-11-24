तेजस एयरक्राफ्ट हादसे के बाद सामने आया HAL का बयान, कहा- फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और भविष्य की डिलीवरी पर नहीं पड़ेगा असर

  1. हिन्दी समाचार
दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के दुखद क्रैश को असाधारण हालातों से पैदा हुई एक अलग घटना बताया है। इसे बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि इसके बिज़नेस ऑपरेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और भविष्य की डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ा है।

नई दिल्ली। दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले (aerial display) के दौरान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस (Light Combat Aircraft Tejas) के दुखद क्रैश को असाधारण हालातों से पैदा हुई एक अलग घटना बताया है। इसे बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics Limited) ने सोमवार को कहा कि इसके बिज़नेस ऑपरेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और भविष्य की डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ा है।

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग (stock exchange filing) में सरकारी कंपनी ने कहा कि वह क्रैश की जांच कर रही एजेंसियों को पूरा सपोर्ट और सहयोग दे रही है। स्टेकहोल्डर्स (stakeholders) को किसी भी अहम डेवलपमेंट के बारे में बताती रहेगी। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि हम आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं कि दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले (aerial display) के दौरान हुई हालिया घटना असाधारण हालातों से पैदा हुई एक अलग घटना है। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कंपनी के बिज़नेस ऑपरेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (Business Operations, Financial Performance) या भविष्य की डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ा है। कंपनी जांच कर रही एजेंसियों को अपना पूरा सपोर्ट और सहयोग दे रही है। कंपनी स्टेकहोल्डर्स को किसी भी अहम डेवलपमेंट के बारे में बताती रहेगी। डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के स्टॉक्स सोमवार को शुरुआती कारोबार में लगभग 9 प्रतिशत गिर गए।

