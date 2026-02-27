सुधारों का असर घोषणाओं से नहीं, बल्कि ज़मीन पर उनके नतीजों से मापा जाना चाहिए : पीएम मोदी

Post Budget Webinar : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए “विकसित भारत के लिए टेक्नोलॉजी, सुधार और फ़ाइनेंस” पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा, “मैं आप सभी का इस साल के पहले बजट वेबिनार में स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ सालों में, बजट वेबिनार एक मज़बूत परंपरा बन गई है। अक्सर, बजट को अलग-अलग पैरामीटर पर आंका जाता है; कभी स्टॉक मार्केट पर इसके असर पर चर्चा होती है, तो कभी इनकम टैक्स प्रस्तावों पर ध्यान दिया जाता है। सच तो यह है कि नेशनल बजट कोई शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। यह एक पॉलिसी रोडमैप है। इसलिए, बजट कितना असरदार है, इसका मूल्यांकन ठोस, लॉन्ग-टर्म पैरामीटर के आधार पर किया जाना चाहिए।”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हमने प्रोसेस को आसान बनाया है, बिज़नेस करने में आसानी को बेहतर बनाया है, टेक्नोलॉजी पर आधारित गवर्नेंस को बढ़ाया है, संस्थानों को मज़बूत किया है, और आज भी देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी बजट को अलग से नहीं देखना चाहिए। देश बनाना एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हर बजट एक बड़े लक्ष्य की ओर एक कदम दिखाता है। और हमारे सामने वह बड़ा लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना है।”

उन्होंने कहा, “सुधारों का रिव्यू सिर्फ़ ज़मीन पर उनके असर के आधार पर होना चाहिए। हमें ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए AI, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और शिकायत सुलझाने के सिस्टम का इस्तेमाल करके असर का भी रिव्यू करना चाहिए। पिछले दस सालों में, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। हमने सोच-समझकर यह फ़ैसला किया कि भारत का विकास हाईवे, रेलवे, पोर्ट, डिजिटल नेटवर्क और पावर सिस्टम जैसे ठोस एसेट्स बनाकर किया जाएगा। ये आने वाले कई दशकों तक प्रोडक्टिविटी देते रहेंगे।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं सभी स्टेकहोल्डर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स, मार्केट्स, इंडस्ट्री, प्रोफेशनल्स और इनोवेटर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बजट से बने नए मौकों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। इसके शुरू किए गए इनिशिएटिव्स से गहराई से जुड़ें। आपकी एक्टिव हिस्सेदारी इन स्कीम्स को लागू करने में मदद करेगी, और आपके फीडबैक और कोलेबोरेशन से बेहतर नतीजे मिलेंगे। आइए, हम सब मिलकर सुधार करें, आगे बढ़ें और एक ऐसा भविष्य बनाएं जो जल्द से जल्द एक डेवलप्ड इंडिया का सपना पूरा करे। मुझे यकीन है कि आज आप सोच-समझकर बातचीत करेंगे, और प्रोसेस को आसान बनाने पर फोकस करेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि बजट से पहले की सलाह और बजट के बाद लागू करने में कोई कन्फ्यूजन न हो। बजट से पहले की चर्चा का मकसद बजट को बेहतर बनाना होता है।”

हम अब देश के विकास के सफ़र के एक अहम दौर में हैं, एक ऐसा समय जब हमारी इकॉनमी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पिछले दस सालों में, भारत ने ज़बरदस्त मज़बूती दिखाई है, यह कोई इत्तेफ़ाक नहीं है, बल्कि पक्के इरादे वाले सुधारों का नतीजा है। इस रफ़्तार को बनाए रखने के लिए, हमें न सिर्फ़ पॉलिसी के इरादे पर बल्कि बेहतरीन डिलीवरी पर भी ध्यान देना होगा। सुधारों का असर घोषणाओं से नहीं, बल्कि ज़मीन पर उनके नतीजों से मापा जाना चाहिए।