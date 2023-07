Harley Davidson Cheapest Bike : आज भारत में हार्ले डेविडसन की सबसे सस्ती बाइक होगी लांच, जानें कितनी है कीमत

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में 3 जुलाई को हार्ले डेविडसन और हीरो मोटोकॉर्प (Harley Davidson and Hero MotoCorp) की पार्टनरशिप में एक ऐसी बाइक लॉन्च होने जा रही है। यह हार्ले की सबसे सस्ती मोटरसाइकल मानी जा रही एक्स440 बाइक की कीमत का शाम खुलासा होने वाला है। भारत में 350 सीसी से ज्यादा सेगमेंट (350cc segment) की बाइक्स की डिमांड के बीच हार्ले भी नई बाइक ला रही है, जो कि नियो-रेट्रो लुक और डिजाइन (Neo-Retro look and design) के साथ ही पावरफुल इंजन (Powerful Engine) से लैस है।

हार्ले डेविडसन एक्स440 (Harley Davidson X440) के लुक और फीचर्स (Look and Features) की बात करें तो इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें 440 सीसी का इंजन लगा है, जो कि ऑयल और एयर कूल्ड फीचर के साथ है। यह इंजन 30 एचपी की पावर और 35 न्यूटन मीटर तक टॉर्क जेनरेट कर सकेगा। इस बाइक को 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा और इसकी माइलेज भी अच्छी हो सकती है। इस बाइक में राउंड शेप के एलईडी हेडलैंप के साथ ही टेललैंप, टर्न इंडिकेटर्स और मिरर्स हैं।

बाइक में स्क्वॉयरिश फ्यूल टैंक (Squarish fuel tank), सिंगल पीस सेटअप, 18 इंच की फ्रंट और 17 इंच की रियर व्हील, दोनों पहिए में डिस्क ब्रेक, प्रीलोड, दोनों साइड में ग्रैब रेल के साथ ही सिंगल पॉड राउंड शेप वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (Digital Instrument Cluster), स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, यूएसबी पोर्ट और डुअल चैनल एबीएस समेत कई खास खूबियां मिल सकती हैं। यह बाइक 350 सीसी और इससे ज्यादा पावरफुल मोटरसाइकल सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड को कड़ी चुनौती देने वाली है। इसकी संभावित शुरुआती कीमत 3 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है।