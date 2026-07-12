  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती की जगह इन दो खिलाड़ियों को मिला मौका

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती की जगह इन दो खिलाड़ियों को मिला मौका

Harshit Rana and Varun Chakravarthy ruled out of ODI series : इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज से पहले भारतीय स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया गया है। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती की जगह स्क्वाड में प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। बीसीसीआई के अनुसार, हर्षित और वरुण चोट के चलते वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Harshit Rana and Varun Chakravarthy ruled out of ODI series : इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज से पहले भारतीय स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया गया है। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती की जगह स्क्वाड में प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। बीसीसीआई के अनुसार, हर्षित और वरुण चोट के चलते वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं।

पढ़ें :- 34 साल की उम्र में जेसन होल्डर ने ODI क्रिकेट को कहा अलविदा, टेस्ट और T20 में खेलते रहेंगे

बीसीसीआई ने रविवार को एक बयान में कहा कि पुरुष चयन समिति ने भारत की ODI और T20I टीमों में हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती की जगह क्रमशः प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई को शामिल किया है। ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20I मैच के दौरान राणा को अपनी दाहिनी हैमस्ट्रिंग में अचानक तकलीफ महसूस हुई। बाद में हुए स्कैन से पता चला कि उन्हें ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग चोट लगी है। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली ODI सीरीज़ से बाहर कर दिया गया है और वे आगे की जांच और इलाज के लिए BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (COE) में रिपोर्ट करेंगे।

चक्रवर्ती को भी इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20I मैच के दौरान अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग में अचानक तकलीफ महसूस हुई। बाद में MRI स्कैन से पता चला कि उन्हें ग्रेड 2 हैमस्ट्रिंग चोट लगी है। मेडिकल विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर, उन्हें ज़िम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज़ से बाहर कर दिया गया है। वे आगे के इलाज के लिए BCCI COE में रिपोर्ट करेंगे।

इंग्लैंड वनडे के लिए भारतीय टीम: शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव।

जिम्बाब्वे T20I के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई

पढ़ें :- 1605 दिनों की बादशाहत पर खतरा, नंबर-1 का ताज बचाने के लिए हर हाल में भारत को जीतना होगा आज!

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती की जगह इन दो खिलाड़ियों को मिला मौका

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, हर्षित...

34 साल की उम्र में जेसन होल्डर ने ODI क्रिकेट को कहा अलविदा, टेस्ट और T20 में खेलते रहेंगे

34 साल की उम्र में जेसन होल्डर ने ODI क्रिकेट को कहा...

IND vs ENG ODI : अब वनडे में रोहित-कोहली लेंगे इंग्लैंड से टी20 की हार का बदला, जानें- कब और कहां खेले जाएंगे मैच

IND vs ENG ODI : अब वनडे में रोहित-कोहली लेंगे इंग्लैंड से...

1605 दिनों की बादशाहत पर खतरा, नंबर-1 का ताज बचाने के लिए हर हाल में भारत को जीतना होगा आज!

1605 दिनों की बादशाहत पर खतरा, नंबर-1 का ताज बचाने के लिए...

क्लीन स्वीप, नंबर 1 टी20 रैं​किंग,आखिरी टी20 में भारत के सामने दोहरी चुनौती

क्लीन स्वीप, नंबर 1 टी20 रैं​किंग,आखिरी टी20 में भारत के सामने दोहरी...

IND vs ENG 5th T20I Live : आज भारत-इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा सीरीज का आखिरी टी20, मैच का टाइम बदला

IND vs ENG 5th T20I Live : आज भारत-इंग्लैंड के बीच खेला...