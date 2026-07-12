इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती की जगह इन दो खिलाड़ियों को मिला मौका

Harshit Rana and Varun Chakravarthy ruled out of ODI series : इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज से पहले भारतीय स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया गया है। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती की जगह स्क्वाड में प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। बीसीसीआई के अनुसार, हर्षित और वरुण चोट के चलते वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं।

बीसीसीआई ने रविवार को एक बयान में कहा कि पुरुष चयन समिति ने भारत की ODI और T20I टीमों में हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती की जगह क्रमशः प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई को शामिल किया है। ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20I मैच के दौरान राणा को अपनी दाहिनी हैमस्ट्रिंग में अचानक तकलीफ महसूस हुई। बाद में हुए स्कैन से पता चला कि उन्हें ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग चोट लगी है। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली ODI सीरीज़ से बाहर कर दिया गया है और वे आगे की जांच और इलाज के लिए BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (COE) में रिपोर्ट करेंगे।

चक्रवर्ती को भी इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20I मैच के दौरान अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग में अचानक तकलीफ महसूस हुई। बाद में MRI स्कैन से पता चला कि उन्हें ग्रेड 2 हैमस्ट्रिंग चोट लगी है। मेडिकल विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर, उन्हें ज़िम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज़ से बाहर कर दिया गया है। वे आगे के इलाज के लिए BCCI COE में रिपोर्ट करेंगे।

इंग्लैंड वनडे के लिए भारतीय टीम: शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव।

जिम्बाब्वे T20I के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई