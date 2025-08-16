Health Tips : गोल और लंबी लौकी में कौन सी होती है ज्यादा फायदेमंद, खरीदने से जानें ये बड़ा अंतर

  1. हिन्दी समाचार
अक्सर बाज़ार में दो तरीके लौकी आप देखे होंगे।  एक गोल लौकी और एक लंबी लौकी जब की दोनों के स्वाद चेज़ होते हैं। ऐसे में लंबी लौकी हर सीजन में उपलब्ध होती है।इसीलिए अक्सर लोग  इसकी  सब्जी बनाते हैं। दोनों की किस्म अलग होती हैं। ऐसे में आपको जान लेना जरूरी है कि कौन सी लौकी आपको खरीदकर खानी चाहिए। गोल लौकी फायदा करती है या लंबी लौकी ज्यादा फायदेमंद होती है। आइए जानते हैं कि  आखिर दोनों में क्या अंतर होता है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

कौन सी लौकी है  फायदेमंद  

वहीं अगर हम बात करें कि दोनों लौकी की की बात करें तो आपके सहत के लिए दोनों ही बहुत फायदेमंद है। कई बार लोग  बाज़ार से सुखी और पकी लौकी  लेकर आते हैं। लेकिन  बता दें आप जितनी कच्ची लौकी लेकर आएंगे उतनी ही सब्जी अच्छी बनेगी।

गोल और लंबी लौकी में अंतर, जरूर जान लें

मार्केट में लौकी की दो किस्में मिलती है जिसमें गोल लौकी और लंबी लौकी शामिल हैं। दोनों लौकी की किस्म अलग होती हैं। गोल लोकी की किस्म को नरेन्द्र माधुरी और लंबी लौकी की किस्म को शिवानी माधुरी होती है। गोल लौकी को देसी लौकी भी कहते हैं और इसका स्वाद काफी अच्छा होता है। गोल लौकी आसानी से गल जाती है। इसकी सब्जी एकदम घुली हुई बनती है। वहीं लंबी लौकी कई बार हाईब्रिड भी हो सकती है और इंजेक्शन वाली भी हो सकती है। अगर बाजार में लंबी और गोल लौकी दोनों मिल रही हैं तो आपको गोल लौकी ही खरीदनी चाहिए।

लौकी में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं?

लौकी में विटामिन सी, विटामिन बी पाया जाता है। लौकी में विटामिन ए, विटामिन ई, आयरन, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल भी पाए जाते हैं। लौकी में जिंक, फोलिक एसिड, कॉपर और सेलेनियम भी पाया जाता है। वहीं लौकी कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है। फाइबर और पानी की मात्रा भी लौकी में भरपूर होती है।

लौकी खाने के फायदे

लौकी खान से वजन कम होता है। लौकी खाने से गट हेल्थ में सुधार आता है। लौकी खाने से ब्लड शुगर कम रहता है। लिवर के मरीज के लिए लौकी दवा का काम करती है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए लौकी फायदेमंद सब्जी है। आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए लौकी बहुत ही फायदेमंद सब्जी है।

 

