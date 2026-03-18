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Lake Travel : सुकून भरे माहौल में शीशे की तरह चमकता है पानी , सैलानी दुनिया भर से इन झीलों को देखने आते है

अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर नीले और साफ पानी वाली झीलें  दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में हैं। सैलानियों के घूमने के लिए बेहतरीन जगह मानी जाती हैं। झील यात्रा मनमोहक अवकाश प्रदान करती है।

By अनूप कुमार 
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