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The Flavors of Banaras : बनारस का जायका- जहाँ व्यंजन सिर्फ भोजन नहीं, एक परंपरा है

वाराणसी, जिसे काशी या बनारस कहा जाता है, सिर्फ आध्यात्मिकता का केंद्र ही नहीं बल्कि खाने के शौकीनों के लिए भी जन्नत है। यहाँ की गलियों में कचौरी-सब्जी की खुशबू, रबड़ी-मलाई की मिठास और ठंडी लस्सी का स्वाद हर किसी को दीवाना बना देता है।

By अनूप कुमार 
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The Flavors of Banaras : वाराणसी, जिसे काशी या बनारस कहा जाता है, सिर्फ आध्यात्मिकता का केंद्र ही नहीं बल्कि खाने के शौकीनों के लिए भी जन्नत है। यहाँ की गलियों में कचौरी-सब्जी की खुशबू, रबड़ी-मलाई की मिठास और ठंडी लस्सी का स्वाद हर किसी को दीवाना बना देता है। यहाँ का खाना सादगी, परंपरा और प्रेम से भरा होता है। अधिकतर व्यंजन घी और मसालों से बने शुद्ध शाकाहारी होते हैं, जो घर के खाने जैसा अपनापन देते हैं। सुबह की कचौरी से लेकर दशाश्वमेध घाट के स्ट्रीट फूड तक, वाराणसी का हर कोना स्वाद और संस्कृति की कहानी सुनाता है। वाराणसी में आपको ये प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजन जरूर आजमाने चाहिए ।

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कचौरी–सब्जी – बनारस की सुबह का असली स्वाद
बनारस में दिन की शुरुआत ही कचौरी–सब्जी से होती है। गरमा-गरम, कुरकुरी कचौरी और मसालेदार आलू की सब्जी -एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो पेट भी भरता है और दिल भी। थठेरी बाजार के राम भंडार या सोरा कुआं जैसी जगहों पर इसकी खुशबू ही आपको खींच ले जाएगी, और साथ में जलेबी मिल जाए तो बात ही अलग हो जाती है।

टमाटर चाट – हर बाइट में बनारसी तड़का
यह कोई आम चाट नहीं है—बनारस की टमाटर चाट अपने आप में एक अलग अनुभव है। मसालों, चटनी और देसी फ्लेवर से भरी ये चाट इतनी मज़ेदार होती है कि एक प्लेट कभी काफी नहीं लगती। विश्वनाथ गली में राजा दरवाजा या दीना चाट पर इसे खाते हुए आप सिर्फ स्वाद ही नहीं, बनारस की असली रौनक भी महसूस करेंगे।

बाटी–चोखा – सादा लेकिन दिल से जुड़ा स्वाद
बाटी–चोखा ऐसा खाना है जो सीधे घर की याद दिला देता है। घी में डूबी गरम-गरम बाटी और मसालेदार चोखा—हर कौर में देसीपन और सुकून मिलता है। सिगरा और लंका की सड़कों पर इसे खाते हुए लगता है जैसे किसी अपने के हाथ का बना खाना खा रहे हों।

रबड़ी और मलाई  – बनारस की मिठास
अगर मीठा पसंद है, तो बनारस आपको निराश नहीं करेगा। सर्दियों में मिलने वाली हल्की-फुल्की, केसर वाली मलइयो तो जैसे मुँह में घुल जाती है। और रबड़ी? जलेबी या पेड़े के साथ उसका गाढ़ा, मलाईदार स्वाद दिल खुश कर देता है।

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वाराणसी की लस्सी – ठंडक और ताज़गी का मज़ा
मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी जाने वाली बनारसी लस्सी सिर्फ पेय नहीं, एक अनुभव है। गाढ़ी, मलाईदार और ऊपर से सूखे मेवों की सजावट—घाट घूमने के बाद इसे पीना जैसे पूरे दिन की थकान मिटा देता है।

बनारसी पान – खाने का परफेक्ट अंत
बनारस में खाना पान के बिना अधूरा माना जाता है। मीठा हो या सादा, बनारसी पान हर भोजन के बाद एक ताज़गी भरा और यादगार अंत देता है।

वाराणसी के बेहतरीन स्ट्रीट फूड का अनुभव करने के लिए
स्ट्रीट फूड का असली मज़ा लेना हो, तो दशाश्वमेध घाट की तरफ निकल जाइए। शाम होते ही गोदौलिया, चौक और लंका की गलियाँ खाने-पीने की खुशबू और रौनक से भर उठती हैं। हर तरफ समोसे, टिक्की, जलेबी और चाट के ठेले—जहाँ रुकते जाओ, कुछ नया और स्वादिष्ट मिल ही जाता है।

यहाँ छोटे-छोटे ठेलों से लेकर पुराने मशहूर दुकानों तक, हर जगह एक अलग स्वाद और कहानी मिलती है—जैसे हर गली आपको बनारस का एक नया जायका चखाने के लिए बुला रही हो।

रिपोर्ट: कौशिकी गुप्ता

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