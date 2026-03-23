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Melons in summer : गर्मियों में पानी की कमी को पूरा करता है खरबूजा ,मीठा और न्यूट्रिशियस बूस्ट देता है

गर्मियों में पानी की कमी को पूरा करने और तरोताजा रहने के लिए खरबूजा  एक बेहतरीन ऑप्शन है। खरबूजा एक स्वादिष्ट और रिफ्रेशिंग फल है। ये अलग-अलग वैरायटी में आते हैं और सबसे पॉपुलर वैरायटी में तरबूज, खरबूजा और हनीड्यू शामिल हैं, जिनमें से हर एक का अपना अलग फ्लेवर और टेक्सचर होता है।

By अनूप कुमार 
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