Summer Tips :  गर्मियों के मौसम में तंदुरुस्ती का ख्याल ऐसे रखें अपनी , आहार में शामिल करें ये चीजें

Summer Tips : तंदुरुस्ती (Tandurusti) का अर्थ शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, निरोगी (सेहतमंद) होने की अवस्था है। मौसम के बदलाव के साथ दोनों अवस्थाओं पर फर्क पड़ता है। इस समय ​गर्मियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए आहार में बदलाव करना आवश्यक हो जाता है। आइये जानते है उन जरूरी बातों के बारे में जो तापमान बढ़ने के बावजूद सेहत को हरा भरा रखते है।

फल और सब्जियां

गर्मी के मौसम में आप कई प्रकार के ताजे फलों और सब्जियों का आनंद ले सकते हैं। तरबूज, खट्टे फल, जामुन, खीरा, टमाटर, पत्तेदार साग, और अन्य मौसमी उत्पाद अपने डाइट शामिल करें। वे विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं।

ठंडे खाद्य पदार्थ

ठंडा करने वाले खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करें जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। खीरा, पुदीना, दही, नारियल पानी और तरबूज का तासीर ठंडा होता है और ये आपको तरोताजा रख सकते हैं।

हल्का भोजन करें

गर्मियों में हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन चुनें। अधिक सलाद, कच्ची या हल्की पकी हुई सब्जियां, ग्रिल्ड चिकन या मछली जैसे दुबले प्रोटीन और साबुत अनाज शामिल करें।

कार्बोनेटेड पानी पीने से बचें

तैलीय खाद्य पदार्थों का सेवन करने या कार्बोनेटेड पानी पीने से बचें क्योंकि ये भारी होते हैं और इन्हें पचाने योग्य कणों में तोड़ने के लिए अधिक पानी और ऊर्जा की आवश्यकता होती है।