Naagkesar Ke Fayde : खुशबूदार जड़ी-बूटी नागकेसर सेहत के लिए मानी जाती है बेहद फायदेमंद , कई समस्याओं में असरदार

Naagkesar Ke Fayde : आयुर्वेद (Ayurveda) में कई ऐसी जड़ी-बूटियों का जिक्र मिलता है जो कम मात्रा में इस्तेमाल होने के बावजूद शरीर पर अच्छा असर डालती हैं। ऐसी ही एक खास जड़ी-बूटी है नागकेसर (Naagkesar)। इस पौधे के फल, फूल (nagkesar flower) बीज आदि सभी हिस्सों का इस्तेमाल औषधि के रुप में किया जाता है। नागकेसर अपनी हल्की खुशबू और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसे शरीर को संतुलित रखने और कई समस्याओं में राहत देने के लिए उपयोगी माना जाता है।

पाचन के लिए फायदेमंद

नागकेसर को पाचन तंत्र (Digestive System) के लिए अच्छा माना जाता है। यह पेट से जुड़ी समस्याओं को कम करने और पाचन (Digestion) को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

हिचकियाँ कभी भी अचानक शुरु हो जाती हैं और फिर जल्दी रूकती नहीं है। हालांकि ऐसे कई घरेलू उपाय हैं जिनकी मदद से आप हिचकियों को रोक सकते हैं। नागकेशर का उपयोग करना भी उन्हीं में से एक है।

नागकेसर में ऐसे गुण होते हैं जिनकी वजह से खांसी और सांसो से जुड़े रोगों में फायदा मिलता है। यह फेफड़ों की सूजन को कम करने में भी लाभकारी है।