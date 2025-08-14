  1. हिन्दी समाचार
  3. Health Tips : प्यास बुझाने वाली कोल्ड ड्रिंक के कितने नुकसान हैं, हो सकती हैं ये बीमारी, सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है खतरनाक

कोल्ड ड्रिंक को लोग एनर्जि ड्रिंक समझकर  बड़े ही  आनंद से पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक  सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि गाँव में फैला हुआ है। ये रंग विरंगी ड्रिंक आपको देखने  में बहुत सुंदर लगती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं। बच्चों को कोल्डड्रिंक या कोई सॉफ्ट ड्रिंक देना उनकी सेहत से खिलवाड़ है। डॉक्टर से जानिए कोल्ड ड्रिंक पीने के क्या नुकसान हैं। जैसे ये शरीर को धीरे-धीरे खराब कर देती हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

कोल्ड ड्रिंक पीने से बीमारियों का खतरा

मोटापा और वजन बढ़ना- कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी होती है। जिसकी वजह से वजन बढ़ना और मोटापा बढ़ने की समस्या बच्चों और बड़ों दोनों में हो सकती है।

दांतों की समस्याएं- सॉफ्ट ड्रिंक में एसिड और चीनी होती है ये दोनों चीजें दांतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे दांतों में सड़न और मसूड़ों से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं।

डायबिटीज का खतरा- लंबे समय तक ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से या सॉफ्ट ड्रिंक पीने से डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है। बच्चों में इससे ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा रहता है।

हार्ट पर भी असर- कोल्ड ड्रिंक को हार्ट के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक पीने से हृदय रोग का खतरा भी बढ़ सकता है।

बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक कितनी खतरनाक?

मोटापा और संबंधित समस्याएं- सॉफ्ट ड्रिंक पीने पर बच्चों में मोटापा और संबंधित समस्याएं जैसे कि डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां और जोड़ों की समस्याएं हो सकती हैं।

दांतों की समस्याएं- सॉफ्ट ड्रिंक पीने पर बच्चों के दांतों में सड़न और अन्य समस्याएं हो सकती हैं।

पोषक तत्वों की कमी- सॉफ्ट ड्रिंक पीने की वजह से बच्चों के शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है।

सॉफ्ट ड्रिंक में क्या मिलाया जाता है?

चीनी- सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत अधिक चीनी होती है, जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है।

कैफीन- कुछ सॉफ्ट ड्रिंक में कैफीन होता है, जो नींद की कमी और अन्य समस्याएं बनाता है।

आर्टिफिशियल फ्लेवर और रंग- सॉफ्ट ड्रिंक में आर्टिफिशियल फ्लेवर और रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, खासकर बच्चों के लिए। इसलिए, बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक पीने से बचाना और उन्हें स्वस्थ पेय पदार्थों का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है।

 

