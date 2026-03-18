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Ghade Ka Pani Peene Ke Fayde : गर्मियों में घड़े का पानी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है , फायदे जान आप भी करने लगेंगे सेवन

गर्मियों के मौसम में धूप, पसीना और प्यास सेहत को कमजोर करता है। गर्मी के मौसम में ग्रामीण इलाकों में लोग घड़े का पानी पीते है। विशेषज्ञों के अनुसार , मिटटी का घड़ा प्राकृतिक रूप से शरीर की देखभाल करता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Ghade Ka Pani Peene Ke Fayde :  गर्मियों के मौसम में धूप, पसीना और प्यास सेहत को कमजोर करता है। गर्मी के मौसम में ग्रामीण इलाकों में लोग घड़े का पानी पीते है। विशेषज्ञों के अनुसार , मिटटी का घड़ा प्राकृतिक रूप से शरीर की देखभाल करता है। गर्मी के मौसम में लोग सदियों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे है। आयुर्वेद में मिट्टी के घड़े (मटके) का पानी अमृत समान माना जाता है, जो प्राकृतिक रूप से ठंडा और खनिजों (minerals) से भरपूर होता है। यह पानी वाष्पीकरण प्रक्रिया के कारण फ्रिज के पानी के मुकाबले शरीर के तापमान को संतुलित रखने, पाचन में सुधार करने और गले की खराश से बचने में मदद करता है, जिससे यह गर्मियों के लिए बेहतरीन है।

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घड़े के पानी का स्वास्थ्य लाभ भी बहुत हैं। मिट्टी के घड़े में पानी रखने से पानी के प्राकृतिक गुण बरकरार रहते हैं और यह सेहत के लिए बेहद लाभदायक साबित होता है। कई लोग फ्रिज होने के बावजूद भी अपने घर में मिट्टी का घड़ा रखते है।

घडे का पानी
जब किसी व्यक्ति को लू लगती है तो उसका शरीर सामान्य तापमान से ज्यादा हो जाता है। ऐसे में ज्यादा तेज ठंडा पानी पीने से समस्या बढ़ सकती है। व्यक्ति को इस स्थिति में हल्का ठंडा या मटके का पानी पिलाना चाहिए। मिट्टी के बर्तन की खासियत यह है कि उसमें मौजूद छोटे-छोटे छिद्र पानी को धीरे-धीरे ठंडा करते हैं। इससे पानी प्राकृतिक तरीके से ठंडा हो जाता है।

शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखता है
मिट्टी के घड़े का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल इस्तेमाल नहीं होता, जो इसे पूरी तरह से सुरक्षित बनाता है। गर्मियों में इसे पीने से शरीर के तापमान को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

पाचन को सुधारता है
घड़े का पानी पीने से पेट और पाचन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। मिट्टी के प्राकृतिक गुण पानी को पाचन के लिए और ज्यादा फायदेमंद बनाते हैं।

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सावधानी : मटके को हर 3-4 दिन में साफ पानी से धोना चाहिए ताकि बैक्टीरिया न पनपें।

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