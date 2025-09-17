स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार : नौतनवां में नगर पालिका अध्यक्ष ने किया अभियान का शुभारंभ

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत “स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार अभियान” का शुभारंभ सोमवार को किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने नगर के न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं कुंवर घनश्याम सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। सेवा पखवाड़ा के दौरान सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्त्री रोग, बाल रोग, नेत्र, दंत चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य और नाक-कान-गला संबंधी जांच, उपचार एवं दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस अवसर पर डॉ. विपिन कुमार शुक्ला, डॉ. अमित राव गौतम, डॉ. राजीव शर्मा, डॉ. मंजुला शुक्ला, डॉ. संदीप पांडेय, डॉ. पूनम सिंह समेत स्वास्थ्यकर्मी और नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभासद धर्मात्मा जायसवाल, अनिल मद्धेशिया, सुरेंद्र बहादुर जायसवाल, अनिल जायसवाल, अभय कुमार, राजकुमार गौड़, प्रमोद पाठक, फार्मासिस्ट सुरेंद्र दूबे, राजेश वर्मा, मोहम्मद सेराज और महेंद्र सहित अन्य लोग भी शामिल हुए.

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया कि रिपोर्ट