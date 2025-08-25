  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. बिहार के सीवान, सारण, सीतामढ़ी में भारी बारिश की चेतावनी, कई नदिया उफान में

बिहार के सीवान, सारण, सीतामढ़ी में भारी बारिश की चेतावनी, कई नदिया उफान में

इन दिनों बिहार राज्य भारी बारिश के कहर से जूझ रहा है। लगातार चार दिन से हो रही बरसात ने बिहार में भारी तबाही मचाये हुए है। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अगले सात दिनों तक मानसून के एक्टिव रहने की संभावना।

By Sudha 
Updated Date

पटना। इन दिनों बिहार राज्य भारी बारिश के कहर से जूझ रहा है। लगातार चार दिन से हो रही बरसात ने बिहार में भारी तबाही मचाये हुए है। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अगले सात दिनों तक मानसून के एक्टिव रहने की संभावना। इसके अलावा मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अगले तीन घंटों में सीवान, सारण, सीतामढ़ी के साथ 12 जिलों में भारी बारिश हो सकती है।
बिहार में अगले सात दिनों तक अलग-अलग जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अगले दो से तीन घंटों में सीवान, सारण, सीतामढ़ी के साथ 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 27 अगस्त के बाद, बंगाल की खाड़ी में एक निम्न-दाब प्रणाली के विकसित होने के कारण बिहार में 29 अगस्त के आस-पास फिर से सक्रिय मानसून चरण शुरू होने की आसार है। जिससे बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है इस दौरान गरज और बिजली भी गिर सकती है, क्योंकि मानसून की रेखा उत्तर की ओर बढ़ रही है। वहीं चार दिनों से लगातार हो रही बरसात के कारण पटना के पास धनरुआ प्रखंड में पांच नदियों में बाढ़ के हालात हैं।

पढ़ें :- अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर पलटवार, पूछा- किसी पर झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए?

​इस बाढ़ से यहां के 16 सौ एकड़ में लगी धान की फसल को ,खराब हो गई है। यहां के गांवों में पानी घुसने से आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। वहीं फल्गु नदी में बाढ़ आने की वजह से धनरुआ प्रखंड से होकर बहने वाली कररुआ, भूतही और महताइन नदी में भी बाढ़ आ गई। चार दिन के लगातार बरसात से शहर में जनजीवन अस्त—व्यस्त हो गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर पलटवार, पूछा- किसी पर झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए?

अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर पलटवार, पूछा- किसी पर झूठा केस...

दिल्ली में बारिश ने बरसाई आफत दूकानों में घूसा पानी सड़के लबालब

दिल्ली में बारिश ने बरसाई आफत दूकानों में घूसा पानी सड़के लबालब

वह किस बात के जगद्गुरु ? रामभद्राचार्य जी को लौटा देनी चाहिए पद्मश्री उपाधि : दिनेश फलाहारी महाराज

वह किस बात के जगद्गुरु ? रामभद्राचार्य जी को लौटा देनी चाहिए...

दिल्ली कस्टम के उच्चाधिकारियों ने सोनौली बॉर्डर का किया निरीक्षण

दिल्ली कस्टम के उच्चाधिकारियों ने सोनौली बॉर्डर का किया निरीक्षण

असीम अरुण ने सपा पर लगाया वोटों की हेराफेरी का आरोप, अखिलेश यादव बोले-अब ये हटे नहीं तो घट तो जाएंगे ही

असीम अरुण ने सपा पर लगाया वोटों की हेराफेरी का आरोप, अखिलेश...

युवक ने पहले बहन से की शादी, हुई शर्मिंदगी हुई तो कर ली आत्महत्या

युवक ने पहले बहन से की शादी, हुई शर्मिंदगी हुई तो कर...