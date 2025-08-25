बिहार के सीवान, सारण, सीतामढ़ी में भारी बारिश की चेतावनी, कई नदिया उफान में

पटना। इन दिनों बिहार राज्य भारी बारिश के कहर से जूझ रहा है। लगातार चार दिन से हो रही बरसात ने बिहार में भारी तबाही मचाये हुए है। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अगले सात दिनों तक मानसून के एक्टिव रहने की संभावना। इसके अलावा मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अगले तीन घंटों में सीवान, सारण, सीतामढ़ी के साथ 12 जिलों में भारी बारिश हो सकती है।

बिहार में अगले सात दिनों तक अलग-अलग जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अगले दो से तीन घंटों में सीवान, सारण, सीतामढ़ी के साथ 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 27 अगस्त के बाद, बंगाल की खाड़ी में एक निम्न-दाब प्रणाली के विकसित होने के कारण बिहार में 29 अगस्त के आस-पास फिर से सक्रिय मानसून चरण शुरू होने की आसार है। जिससे बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है इस दौरान गरज और बिजली भी गिर सकती है, क्योंकि मानसून की रेखा उत्तर की ओर बढ़ रही है। वहीं चार दिनों से लगातार हो रही बरसात के कारण पटना के पास धनरुआ प्रखंड में पांच नदियों में बाढ़ के हालात हैं।

​इस बाढ़ से यहां के 16 सौ एकड़ में लगी धान की फसल को ,खराब हो गई है। यहां के गांवों में पानी घुसने से आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। वहीं फल्गु नदी में बाढ़ आने की वजह से धनरुआ प्रखंड से होकर बहने वाली कररुआ, भूतही और महताइन नदी में भी बाढ़ आ गई। चार दिन के लगातार बरसात से शहर में जनजीवन अस्त—व्यस्त हो गया है।